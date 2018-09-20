记者跑腿：车窗玻璃透光率不达标，无法通过年审

市民张明(化名)是一名旅游客车司机。前段时间，他到我市一机动车检测站给客车年审，各项检查都通过了，唯独在车窗玻璃这一项上卡了壳，他被告知车两侧与后方的车窗玻璃透光率不足50%，无法通过年审。他既意外又不解，去年能通过年审，为何今年却通过不了？19日，《洛阳晚报》记者就此进行采访。

-本期关注：

市民张明(化名)是一名旅游客车司机。前段时间，他到我市一机动车检测站给客车年审，各项检查都通过了，唯独在车窗玻璃这一项上卡了壳，他被告知车两侧与后方的车窗玻璃透光率不足50%，无法通过年审。他既意外又不解，去年能通过年审，为何今年却通过不了？19日，《洛阳晚报》记者就此进行采访。

-听您倾诉：

“我这辆客车是二手车，去年六七月买的。”张明说，今年11月初客车年审时间到了，他到瀍河区一机动车检测站年审，客车车灯、刹车系统等均顺利通过检查。工作人员检查车窗玻璃后却说，车两侧与后窗玻璃是深色的，透光率不足50%，无法通过年审。

张明比较纳闷儿，去年他到该站审车时顺利通过，为何今年通过不了？工作人员解释，若他将车玻璃换成无色的就能通过年审。张明说，他购买该车时，车窗玻璃就是深色的，想着可能是原车主给车玻璃贴了膜，他还特意跑到汽修店，维修工检查后说车玻璃本身就是深色的，更换玻璃的费用在7000元左右。

随后，张明得知他的两名同行跟他一样，由于车玻璃是深色的，在其他检测站年审也未通过。眼看11月过去一大半了，一旦超过年审时间，张明就没办法开车上路了，他不知道该怎么办。

-所跑单位：

机动车检测站、市交警支队

-跑腿经历：

19日上午，记者见到了张明的客车，车两侧与后窗共计7块玻璃是深色的，从外边看不清楚车内情况。

随后，记者来到瀍河区那家机动车检测站了解情况。车间主任吕武军说，按照国家标准，客车前风窗玻璃透光率应不低于70%，车两侧与后风窗玻璃透光率不得低于50%，而张明的车明显不符合要求。他去年之所以能通过年审，是因为之前审车对车窗玻璃颜色要求没那么严，从今年起审车对车窗检查更加严格。

“我们是按监管部门下达的文件执行的，车窗透光率需要符合标准要求。”吕武军说，面包车因贴玻璃膜未通过年审的比较多，他们每天会遇到六七辆，只有把玻璃膜揭下来才能通过。

市交警支队相关工作人员说，根据国家标准《机动车运行安全技术条件》(GB7258—2017)要求，机动车前风窗玻璃驾驶人视区部位及驾驶人驾驶时用于观察外后视镜的部位可见光透射比应大于等于70%。所有车窗玻璃不应张贴镜面反光遮阳膜。公路客车、旅游客车、设有乘客站立区的客车、校车等乘用车所有车窗玻璃的可见光透射比大于等于50%，且除符合规定的客车用安全标志和信息符号外，不应张贴有不透明和带任何镜面反光材料的色纸或隔热纸。

工作人员说，部分驾驶人的营运车两侧和后风窗玻璃贴有深色的玻璃膜，以此掩盖车辆改装、超员运输、违法载货、非法运输危险品等违法行为，既不利于交警及时发现和查处违法行为，也容易引发交通事故。为消除此类安全隐患，预防和减少类似道路交通事故发生，今年6月，我省曾针对面包车开展集中整治车窗玻璃违法贴膜的行动。

-跑腿结果：

在了解了相关政策后，张明将与客车生产厂家取得联系，看能否通过厂家更换车窗玻璃，以便顺利通过年审。

-诉求人评价：

晚报记者认真负责，赞一个！（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 田贝贝）