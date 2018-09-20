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洛阳宜人路改造提升工程保通新理念获赞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-21 08:53

　　昨日17时，宜人路改造提升工程中使用的挡板、临时工棚等全部撤离，一条按照海绵城市理念改造、形象焕然一新的道路呈现在市民面前。

　　原计划3个月的工程，在保证质量的前提下，仅用时40天就全线完工！

　　“头一天晚上回家看到马路围挡了，第二天一早所有围挡就撤了，交通恢复正常，对我们通行影响极小，为这样的施工理念点赞！”家住洛龙区龙泰社区的林利华说。

　　为啥这项工程能赢得周边居民的点赞？工程施工快是一方面，更重要的是施工企业始终坚持便民优先，探索了“逐段围挡”“弹性围挡”等保通新理念。

　　此次改造提升的宜人路，东起龙门大道，西至望春门街，全长3公里。道路沿线有13个住宅小区，还分布有两所学校，通行压力大、影响面宽。

　　工程施工伊始，市住建委和施工单位中地寅岗建设集团有限公司把“便民优先”摆在突出位置，力求把施工对群众出行影响降到最低。

　　昨日，在宜人路改造提升项目项目指挥部，记者见到墙上挂着的一幅施工图，图纸用红、黄等不同颜色逐段标注。这张图是项目施工进度图，每天有啥工序，先干哪些项目，标注得清清楚楚。

　　施工单位现场负责人薛强介绍，他们充分考虑道路交通需求，本着“少围一米是一米，少封一天是一天”的原则，采用了“逐段围挡”的交通封闭法，将全长3公里的施工区化整为零，每两个路口间的道路为一个施工区，逐段围挡，全程不影响南北向路口通行。

　　同时，施工单位根据现场居民小区多等情况，创新性地提出了“弹性围挡”的概念。具体来说，就是在施工早期进行路面病害处理时，采取小范围局部围挡方式，不影响沿线住宅区车辆进出；在路面铣刨、摊铺沥青等施工阶段，采用“白天让路于民、夜间满负荷施工”的组织模式，最大限度保证了道路通行功能和施工都不受影响。

　　该项目原计划30余人施工，为进一步缩短工期，施工单位组织精干力量、加派人员车辆，现场施工人员最多时有100余名，各类作业车辆50余台，道牙石更换、沥青摊铺等相关工序压茬推进。

　　“看到沿线群众交通顺畅，我们多费点事也值！”在该项目工地奋战了一个多月的施工队员张胜民说。

　　从10月10日机械进场，到11月12日沥青摊铺全面完成，该工程延续了“洛阳速度”“洛阳效益”。

　　据了解，宜人路施工期间，周边市民出行受到的影响十分有限，未发生明显拥堵情况。 （洛阳日报记者 李东慧 通讯员 张广兴）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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