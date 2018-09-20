提醒！华山路陇海铁路桥南端半幅通行

记者从涧西区相关部门获悉，受涧滨南路建设工程施工影响，从昨日22时起，华山路陇海铁路桥南端东半幅将封闭，西半幅保持双向通行。

记者从涧西区相关部门获悉，受涧滨南路建设工程施工影响，从昨日22时起，华山路陇海铁路桥南端东半幅将封闭，西半幅保持双向通行。

按照我市确定的“四河三渠”综合治理工程规划，涧河两岸将建设滨河干道、慢行通道、游园步道三级路网。其中，涧滨南路位于涧河南岸，是涧河治理示范段的重要组成部分，西起衡山路，东至同乐桥，全长3.85公里，将下穿华山路陇海铁路桥。

为最大限度减小对大家出行的影响，涧滨南路下穿华山路陇海铁路桥工程采用逐段围挡的方式分期施工，一期工程于昨日全面启动，将对华山路陇海铁路桥南端东半幅进行围挡封闭。

在封闭施工期间，华山路陇海铁路桥段东半幅断行(可供非机动车通行)，西半幅实行机动车双向通行。届时，由南向北行驶的车辆，行经围挡区域时可向左变道，通过西半幅桥梁借道通行，在陇海铁路桥北端恢复原线路；非机动车通过围挡后，从陇海铁路桥东半幅正常通行。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 刘寿疆）