发现私圈乱占停车位，请举报！

原本好好的道路，因为私设地锁、地桩，变得拥挤、混乱，让人不胜其烦。昨日，记者从市城市管理局获悉，目前，我市已将整治私设地锁、地桩纳入常态化工作，如果您发现私设地锁、地桩圈占停车位的问题，可拨打12319城市管理服务热线，或登录市数字城市管理便民服务平台APP举报。

原本好好的道路，因为私设地锁、地桩，变得拥挤、混乱，让人不胜其烦。昨日，记者从市城市管理局获悉，目前，我市已将整治私设地锁、地桩纳入常态化工作，如果您发现私设地锁、地桩圈占停车位的问题，可拨打12319城市管理服务热线，或登录市数字城市管理便民服务平台APP举报。

全面排查，清除道路“绊脚石”

为解决私设地锁、地桩问题，巩固文明创建成果，进一步加强市容秩序管理，打造精致的市容市貌，从9月中旬至10月中旬，我市城市管理部门通过专项治理行动，全面排查我市各类道路“绊脚石”。

市城市管理局综合执法监察支队相关负责人表示，为防止私设地锁、地桩现象反复，目前，整治工作已经常态化，下一步将把检查私圈乱占停车位障碍物，列入网格信息员每日巡查重要内容，当日发现当日上报，及时处理。同时，把拆除私圈乱占停车位障碍物完成情况，列入市《数字化城市管理情况周报》重点事项。

具体来看，整治范围涉及各城区范围内的主次干道、背街小巷、人行道、道路两侧空坪隙地及公共场地和开放式小区道路，整治对象包括私自设置的地锁、地桩、地锥、隔离墩、铁链等。近两个月来，我市已拆除2700多个私设的地锁、地桩。

处理方式人性化，拒不拆除将受罚

上述负责人介绍，按照整治标准，原则上，私设的地锁、地桩、地锥、隔离墩、铁链等应予以拆除，不过，在实际处理过程中，考虑到周边单位的需求和具体功能，采取了人性化的处理方式。

对于经有关部门批准且不影响车辆和行人通行、便于停车管理的广场、停车场周边的地锁、地桩等予以保留，同时，住建和市政部门在人行道入口和无障碍设施处统一设置的地桩也予以保留。

对学校、商场、银行及部分小区门口设置的各类隔离墩、塑料反光锥等，如果不影响车辆和行人通行，则要求其进行提升，采用统一、美观的防护栏、地桩替代。

按照《洛阳市城市市容和环境卫生管理条例》，不符合设置条件的地锁、地桩，要在限期内拆除或整改，拒不整改、不按要求整改的将被强制拆除，拒不拆除的将被处以1000元以上5000元以下罚款。

维护市容秩序，邀您共同监督

上述负责人表示，长期以来，治理私设的地锁、地桩等障碍物以说服教育为主，对不法商户或相关单位难以真正起到长效震慑作用，这也是擅自圈地占用公共区域现象不断反弹的原因，下一步，他们将加大巡查和执法力度，对扰乱交通秩序、影响市容市貌的行为严肃处理。

同时，我市数字化城市管理平台负责人呼吁，如果市民在日常生活中发现私圈乱占停车位等问题，可拨打12319城市管理服务热线，或登录市数字城市管理便民服务平台APP进行举报。您也可拨打本报热线66778866进行投诉，我们将把有关信息汇总反馈，以便城市管理部门对问题地锁等及时清理。（洛阳晚报记者 智慧 通讯员 唐清彬）