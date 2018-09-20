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高中学业水平考试报名 22日开始网上信息采集
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-21 08:37

　　昨日，记者从市招办获悉，2017级普通高中学生学业水平考试报名信息采集从11月22日开始。

　　本次学业水平考试的思想政治、语文、数学、外语、物理、化学、生物、历史、地理9个科目考试时间为12月27日至29日。今年继续实行网上信息采集，时间为11月22日8时至12月2日18时，逾期不予补报。

　　本次考试要求采集2017级普通高中在校学生的指纹和身份证信息，未在校且不参加考试学生及社会考生的信息无须采集。

　　●采集内容

　　考生报名信息包括考生的基本信息、照片信息和本次考试的报考科目信息。考生所持身份证与学籍信息一致后方可按普通高中在校生报名。

　　需要说明的是，各县(市)区社会考生的基本信息及照片信息由各县(市)区招办进行采集，洛阳市区社会考生统一到老城、瀍河区招生考试服务大厅(瀍河区夹马营路1号，洛阳市第一中学大门南侧，联系电话：63711776)在规定时间内进行报名采集。

　　2017级学生应同时报考全部9个科目，尚未通过全部科目考试需要补考的2016级学生选报相应科目。

　　●指纹及身份证信息采集

　　考生指纹信息要载入考籍电子档案，用于应届毕业生高考报名身份资格验证。指纹采集优先采集考生右手中指指纹。洛阳市区各高中学生的指纹与身份证信息采集由涧西区、西工区、老城瀍河区、洛龙区四个考试服务中心根据实际情况自行组织实施。　(洛阳日报记者 常书香 通讯员 侯玉平)
[ 责任编辑：席倩倩]
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