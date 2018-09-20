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洛龙区行政服务中心推出税务注销登记承诺制
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-21 09:04

　　近日，我市一公司办税人员来到洛龙区行政服务中心办税综合服务窗口，在一张承诺书上简单勾选，短短几分钟就完成了注销申请，当场便拿到了清税证明。这得益于洛龙区行政服务中心近期推出的税务注销登记承诺制。

　　洛龙区行政服务中心相关负责人介绍，以前企业办理税务注销登记，要填报15种申报表格。工作人员拿出一份之前的申报表说：“看，这厚厚的一沓，有企业所得税弥补亏损明细表、减免所得税优惠明细表、期间费用明细表、一般企业成本支出明细表、一般企业收入明细表等，而且不同的数字之间逻辑关系一点也不能错。”

　　繁琐的注销流程耗时费力，即便是有一定税收知识的办税人员，没有两个小时根本无法完成。对于没有专业财务人员的小微企业来说，办理难度更大，而现在，企业工作人员只需要在承诺书上根据情况打钩就可以。

　　承诺书内容如下：“我单位自某年某月某日至某年某月某日属期内，应税收入为零。上述属期内申报×××(具体税种)应税所得均为零，以上数据真实、准确，我单位承诺承担全部的法律责任。”

　　企业只需要在自己缴纳的税种后面打钩，当场便能拿到清税证明。目前，已有30多家企业从这一新政中受益。

　　上述负责人介绍，税务注销登记承诺制推出后，不再是先清查后出证，而是先出证后清查，简单来说就是“只要您承诺，我就相信您”，把监管放在事后，最大限度方便企业。如果税务部门后期核查时发现企业并没有像承诺的那样已清缴所有相关税款，企业将面临严肃处罚，相关责任人也将被列入失信人名单。

　　洛龙区税务系统工作人员表示，此次推出的税务注销登记承诺制，也是落实国家税务总局“便民办税春风行动”的实践之一。截至目前，该区97.3%的税务业务实现了即办，84%的业务仅需查验证件原件，不再收取复印件。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 贺建国）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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