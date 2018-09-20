洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

提醒！原始股投资 当心掉陷阱
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-21 08:39

　　原始股，通常被认为是高额回报的代名词，对于一般证券交易者来说，这种在公司上市之前发行的股票实属稀缺资源。然而，一些不法分子打着原始股投资的旗号，许诺高额回报，进行非法集资活动，投资者对此应谨慎辨别。

　　●案例

　　2004年，梁某筹建了某股份公司，并于2005年将该公司的股票通过某区域性股权交易市场挂牌。在未经证监部门备案核准的情况下，梁某以每股1至3.8元不等的价格与社会公众签订了股权转让协议，发行该公司的“原始股票”。此外，该公司还组织业务人员在街头摆摊设点向公众推销，以现金方式认购。在销售时，该公司对外虚假宣称保证每年向股东分红不少于每股0.1元，股票持有人可在技术产权交易中心自由交易；同时承诺，该公司股票若在2008年12月30日前不能在国内或海外上市，就以双倍价格回购。

　　2008年4月，南宁市青秀区人民法院以擅自发行股票罪判处梁某有期徒刑3年。

　　●提醒

　　我市某律师事务所律师谢亮表示，《中华人民共和国证券法》规定，公开发行证券必须符合法律、行政法规规定的条件，依法报经国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门核准。我国现有上海证券交易所、深圳证券交易所及承担新三板交易结算的全国中小企业股份转让系统，上市公司及非上市公司的股票只能在这三个市场公开发行和交易。

　　“区域性股权市场不得公开、变相公开发行或转让证券，未经监管机构许可擅自发行证券属于非法集资。”谢亮表示，在本案中，梁某侵犯国家对证券市场的管理制度及投资者和债权人的合法权益，其行为未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票、企业债券，向社会公众募集资金，构成擅自发行股票罪。

　　●解析

　　谢亮表示，原始股一般不会对外公开发售，如果有人私下转让或在网上推销原始股，交易不受法律保护，投资者很有可能掉入陷阱。投资者应增强风险意识，千万别被所谓的高收益迷了双眼。（洛阳日报记者 戚帅华）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝吃了辅食，是否需要清洁口腔？
  • ·自查！能做这10个动作说明身体真心好
  • ·防止宝宝得“暖气病”，专家教你这么做
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 今年洛阳城市区已完成13家农贸市场改造
  • 洛阳市栾川县公安局冷水镇派出所所长...
  • 初冬伊河 美景醉人
  • 洛阳开展扬尘污染治理“冬防行动” 将...
  • 洛阳宜人路改造提升工程保通新理念获赞
  • 园林道路换新颜
  • 倒盏村：沟域经济让“荒山沟”变成“...
  • 洛阳造智能充电产品抢占国内市场
  • 洛阳“土疙瘩” 农交会上获金奖
  • 走出具有洛阳特色的国企改革之路
    		•
    百姓呼声
    郑州交的公积金在洛阳面签购房需要啥材料
    职工医保与城镇居民医保如何衔接？
    精彩图片
    李俊贤先进事迹报告会...
    保供热，那些忙碌的身影
    私设地桩地锁，整治！
    1998年，洛三高速公路...
    精彩热帖

    朝阳下的银杏林

    大阳古镇

    火红的隋唐初冬

    柿子
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605