婚姻家庭咨询师为市民情感困惑出良方

为找不到另一半而苦恼，婆媳关系紧张，夫妻感情出现危机……你会求助于婚介服务、选择暴力回应抑或是离婚收场？近年，婚姻家庭咨询师逐渐来到我市寻常百姓身边，越来越多的人愿意通过他们解决恋爱、婚姻和家庭生活中遇到的问题。

为找不到另一半而苦恼，婆媳关系紧张，夫妻感情出现危机……你会求助于婚介服务、选择暴力回应抑或是离婚收场？近年，婚姻家庭咨询师逐渐来到我市寻常百姓身边，越来越多的人愿意通过他们解决恋爱、婚姻和家庭生活中遇到的问题。

问诊婚姻呵护幸福

“我妻子情绪反复无常，容易发脾气，实在让人难以忍受。”

“我丈夫神经质、猜疑心重，跟他在一起很累。”

…………

近日，一对年过半百的夫妻走进婚姻家庭咨询师唐静的办公室，诉说生活中的各种不顺。唐静对二人的遭遇剥茧抽丝，找到了症结所在——女方希望得到财产管理权却从未明言，她建议这对夫妻回家后开诚布公地交流想法。

“身体不舒服得看病、吃药，婚姻出现问题，同样需要‘治疗’。‘治疗’及时得当，才能让婚姻保持健康、焕发活力。”虽说清官难断家务事，但唐静的工作就是精准地断好纷杂的感情纠葛，为婚姻关系“对症下药”。此外，恋爱择偶、亲子关系、家庭冲突等方面的咨询，都属于她的工作范围。

唐静前些年拿到了社会工作师和心理咨询师从业资格证，随着因婚姻困惑前来咨询的人越来越多，她今年又考取了婚姻家庭咨询师从业资格证，成为一名婚恋专家。“一般的工作步骤是先对咨询者的婚姻进行评估，然后应用自己的专业知识找出‘病因’，帮助他们走出困境。”她说。

渐受关注收费较高

目前，我市婚姻家庭咨询师多通过电话、微信、视频、面对面等方式开展咨询工作，根据其从业经验的多寡，每小时收费在300元至千余元不等。然而，不算低的价格并没有阻挡人们向婚姻家庭咨询师求助的脚步。

“一方面，人们婚姻出现新的问题，离婚率越来越高；另一方面，人们思想更为开明，对生活质量的要求越来越高，这个行业便应运而生。”市婚姻家庭咨询师协会发起人张素霞说，人们受“家丑不可外扬”的传统观念影响较深，无法向亲戚、朋友倾诉婚姻生活中的困惑，反而愿意向素不相识的专业咨询师说心里话，既没有心理负担又能得到帮助。如今，一些婚姻家庭咨询师还与律师联合进行调解，力争把家庭矛盾化解在事态恶化前。

很多婚姻家庭咨询师同时也是心理咨询师。这让不少市民心生疑惑。

张素霞解释说，二者都提供精神和心理层面的咨询服务，但又有区别。心理咨询师倾向于处理个人层面各方面的问题，而婚姻家庭咨询师侧重于处理家庭中的人际关系，要在两个或更多家庭成员的意识、心理、行为、心智模式等需求之间寻求一种平衡。

需求较大规范服务

近年，人们越来越重视家教、家风建设，这给婚姻家庭咨询行业发展带来了契机。目前，全市持有从业资格证的婚姻家庭咨询师仅有百余人，而妇女维权机构、婚姻登记处、婚姻介绍所等机构都急需婚姻家庭咨询人才。

“在实际工作中，我们发现还是有不少人误以为进行咨询代表自己心理和家庭‘有病’。”唐静说，一些市民在微信、电话咨询后，不愿和咨询师面对面交流，以至于咨询师收集不到他们更多的信息，不能帮他们消除症结。

“希望有更多人投身这一行业，为民众提供专业、优质的服务。”张素霞说，婚姻家庭咨询供给和需求的严重不平衡，迫切需要更多的社会力量加入，从事规范化的培训和服务。政府部门在加强监管的同时，可通过政府购买服务、设立项目资金、补贴活动经费等形式，扶持这一行业快速发展。

“婚姻家庭咨询行业在前进中会有困难，但仍处于上升阶段。”市妇联权益部部长董翠翠认为，婚姻家庭咨询机构必须紧跟时代步伐，提升自身能力，增强专业优势和人才优势，着力提升服务品质。同时，开展广泛宣传，普及婚姻家庭知识，提高行业发展的社会认同度。（洛阳日报记者 姜明明）