明年4月，您将看到更多珍品牡丹

这几日，我市各大牡丹观赏园内，随处可见牡丹养护人员忙碌的身影。目前，我市各大牡丹观赏园牡丹补植工作已全部完成，各大牡丹观赏园里，牡丹家族又添了哪些新成员？明年4月赏牡丹，各大牡丹观赏园里，会有哪些新亮点？记者为您打探。

这几日，我市各大牡丹观赏园内，随处可见牡丹养护人员忙碌的身影。目前，我市各大牡丹观赏园牡丹补植工作已全部完成，各大牡丹观赏园里，牡丹家族又添了哪些新成员？明年4月赏牡丹，各大牡丹观赏园里，会有哪些新亮点？记者为您打探。

亮点

园区牡丹补植亮点各不同，您不妨提前来瞧瞧

●亮点：珍稀牡丹

隋唐城遗址植物园

看点：该园今年补植牡丹2000株，其中有国内外珍稀牡丹品种300余株，包括初乌、杨贵妃、冠世墨玉等。

地点：园内西南侧千姿牡丹园

王城公园

看点：该园今年补植牡丹3969株，包括近70个国内外珍稀牡丹品种，如蓝月亮、富贵满堂、花竞、八重樱、岛锦、海黄、花王、新日月等。

地点：园内王城春早牡丹观赏区、甘棠洲牡丹观赏区、傲梅渲春牡丹观赏区以及沉香楼牡丹观赏区

西苑公园

看点：该园今年补植牡丹369株，其中，包括6个国内牡丹品种，均为十年生大牡丹，有胡红、银红巧对、珊瑚台等；包括8个国外牡丹品种，均为六年生牡丹，有花王、日暮等。

地点：园内瀛洲湖及瀛洲岛附近

●亮点：什样锦牡丹

牡丹公园

看点：该园今年补植牡丹200株，均为采用多品种牡丹嫁接而成的什样锦牡丹。

地点：园内中部瀛园

●亮点：大片牡丹花海

中国国花园

看点：该园今年补植牡丹22800株，其中，包括27个国内外珍稀牡丹品种4000株，有黑豹、金乌、初乌等。6个品种800株由该园繁殖的成品牡丹，21个品种18000株由该园繁殖的牡丹幼苗。

地点：园内中部国花台

●亮点：牡丹花海观景台

洛阳农博园

看点：该园今年将在园区中心新建一座三层观景台，并在观景台内补植十大色系国内外牡丹新品种及牡丹传统品种。明年四月，再来洛阳农博园赏花，可在观景台附近观赏到十色系牡丹同绽放。同时，园内还将补植芍药3000株。

地点：园内中部观景台

关注

道路边、游园内牡丹，就近移栽补植

今冬，我市道路及广场游园的牡丹栽植，大多配合市政工程建设，以调整、补植为主，预计调整、补植牡丹3000余株。

市绿化管理中心相关负责人介绍，今冬涉及牡丹移栽的道路及游园主要有王城大道、开元大道、机场路大转盘、西溪游园等，这些牡丹将被优先补植到中州西路、中州东路、凯旋路、定鼎立交桥下、天香牡丹园等处，品种多为洛阳红、胡红、凤丹等大众品种。

今年，我市市政工程较多，涉及的部分道路，需将牡丹等苗木移走，就近补植到其他道路绿化带，节约成本的同时还能提高苗木的成活率。

技巧

家中盆栽牡丹也需要下叶，别将它放在暖气旁

王城公园牡丹工程师马晓洁介绍，此时，家中盆栽牡丹叶子已开始掉落，可以为叶子凋落殆尽的牡丹进行下叶，施动物性肥料。

大多数家庭都有暖气，因为本地牡丹多已适应冬季的寒冷天气，所以市民不用刻意将其放置在屋内，别将它放在暖气旁。若牡丹植株较小，长势较弱，可以进行培土保暖，同时还可以浇一次透水，并用石硫合剂对枝条进行涂抹。（洛阳晚报记者 李雨璐 通讯员 安瑞云）