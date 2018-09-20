奖金丰厚福利多多 栾川迎新马拉松赛今起开始报名

喜欢跑步的朋友注意啦，由洛阳市体育局、栾川县人民政府主办，栾川县旅游工作委员会、栾川县教体局承办的“滑雪寻俗泡温泉，跑马栾川迎新年”奇境栾川迎新马拉松赛将于2019年1月1日在栾川开跑，奖金高达一万元，今日，洛阳网记者从栾川旅工委获悉，现在报名渠道已开通，想要参赛的朋友赶快登陆官网报名参加吧。

洛阳网讯 喜欢跑步的朋友注意啦，由洛阳市体育局、栾川县人民政府主办，栾川县旅游工作委员会、栾川县教体局承办的“滑雪寻俗泡温泉，跑马栾川迎新年”奇境栾川迎新马拉松赛将于2019年1月1日在栾川开跑，奖金高达一万元，今日，洛阳网记者从栾川旅工委获悉，现在报名渠道已开通，想要参赛的朋友赶快登陆官网报名参加吧。

据了解，栾川冬季旅游资源丰富，每年冬季，滑雪、温泉、民俗等各项活动精彩纷呈，本次奇境栾川马拉松赛将开启“老家河南·栾川过年”冬季旅游系列主题活动的序幕。元旦来栾川，不仅可以跑马拉松挑战自我，还能欣赏到老君山的冰天雪地，银装素裹；体验伏牛山滑雪乐园国内一流的滑雪设施；泡一泡颐和·伏牛山居温泉的养生汤池；更能看到豫西独特的迎新民俗。

据了解，此次奇境栾川迎新马拉松比赛将设置多个参赛项目，包括男子、女子半程马拉松(21.0975公里)，迷你马拉松(5公里)，奇装异服跑(5公里)。本次马拉松的主赛道设置在毗邻老君山的鸾州大道，连接了栾川两大国家5A级景区：老君山—鸡冠洞，从老子归隐地的神秘秀丽，到亿年溶洞的遗世独立，赛道南面是雄伟秀丽的君山三姊妹，北面是栾川三山之熊耳山支脉遏遇岭，届时，选手们将一路奔跑在山水之间，在运动中回归自然。具体路线为地质广场(起点)→鸾州大道→寨沟景区→国家5A老君山景区→鸾州大道→国家5A鸡冠洞景区(终点)

栾川旅工委有关负责人介绍，本次马拉松可谓亮点多多，其中，比赛赛道穿越两个5A级景区，是尽享栾川34A小城景色的最美马拉松；本次大赛位于在海拔700至800米之间，是中原海拔最高的马拉松；本次活动在新年第一天举办，是最迎新的马拉松；本次大赛提供“鸾川玉”奖牌、栾川玛瑙眼镜、栾川印象大礼包，是最有价值的马拉松；本次大赛举办地点栾川，森林覆盖率82.4%，每立方米负氧离子含量1万个以上，是最天然的马拉松；本次大赛沿途供应栾川地方风味小吃，美食，特产等特色补给品，是最美味的马拉松；除了参赛选手，陪同人员还有超级旅游福利，是最亲民的马拉松。

除了丰厚的奖金，本次活动还给参赛选手以及家属提供了超值福利，在比赛规定的时间内，对所有完成半马比赛的选手，发放栾川旅游护照。凭旅游护照和相关证件，2019年全年可享受到栾川4A级以上景区游览免门票，随行四名家属享受门票半价优惠。

目前报名渠道已开通，报名时间：2018年11月20日—2018年12月20日，选手可在规定时间内，登录栾川半程马拉松赛官方网站进行报名，填写信息并交纳费用。其中,半程马拉松只接受网上报名，限额1000人；迷你马拉松，亲子迷你马拉松和奇装异服跑接受网上报名和现场报名共限额2000人。现场报名时间：2018年12月1日—2018年12月20日，现场报名地点1：栾川县文化艺术中心二楼赛事组委会办公室，联系电话：0379-66812346；现场报名地点2：河南世纪中原体育文化有限公司（郑州市金水区黄河路与黄河南街交叉口向南30米路西）。

具体参赛需求，竞赛办法，奖项设置等可详见大赛官网或者扫以上二维码进行了解报名。（记者 白银龙 通讯员 王国露）