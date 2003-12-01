洛阳市栾川县公安局冷水镇派出所所长常世飙接受纪律审查和监察调查

洛阳市栾川县公安局冷水镇派出所所长常世飙涉嫌严重违纪违法，经洛阳市纪委监察委指定管辖，目前正接受洛宁县纪委监察委纪律审查和监察调查。
洛阳市栾川县公安局冷水镇派出所所长常世飙涉嫌严重违纪违法，经洛阳市纪委监察委指定管辖，目前正接受洛宁县纪委监察委纪律审查和监察调查。
常世飙简历
常世飙，男，汉族，1980年8月出生，洛阳市栾川县人，本科文化，2006年7月加入中国共产党，2003年12月参加工作。
2003.12——2004.06，招录为警察(待分配)；
2004.06——2010.09，洛阳市栾川县公安局城关镇派出所民警；
2010.09——2011.07，洛阳市栾川县公安局栾川乡派出所副所长；
2011.07——2017.11，洛阳市栾川县公安局城关镇派出所副所长兼伊河南警务室警长；
2017.11，洛阳市栾川县公安局冷水镇派出所所长。
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