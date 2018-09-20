北宋时期，西京(洛阳)留守文彦博听说司马光牵头组织了真率会，写诗表示祝贺。

近知雅会名真率，

率意从心各任真。

颜子箪(dān)瓢犹自乐，

庾郎鲑韭不为贫。

加笾(biān)只恐劳烦主，

缉御徒能困倦宾。

务简去华方尽适，

古来彭泽是其人。

——宋·文彦博《近闻有真率会呈提举端明司马》

北宋时期，西京(洛阳)留守文彦博听说司马光牵头组织了真率会，写诗表示祝贺。

提举，司马光曾任提举西京嵩山崇福宫；端明，司马光曾任端明殿学士。

北宋时期，一些到洛阳养老的大臣喜欢聚在一起，吃喝玩乐，举办文酒之会。比如，文彦博就牵头举办了耆宿会，司马光作为特邀嘉宾参加活动。

可能受耆宿会的影响，司马光发起真率会，这一年是公元1083年。

真率，纯真坦率，无遮无掩，大家聚在一起，敞开心扉，露出真实的自己。

司马光一生俭朴，所以真率会也以素简为约。

宋代《吕氏杂记》里说，真率会会员们约定，聚会时，“果实不过五物，肴膳不过五品，酒则无算，以为俭则易供，简则易继也”。

文彦博想参加真率会，司马光却不想接纳他。某天，听说真率会的那群老头又要聚会，文彦博便带着好吃好喝的不请自到，司马光“笑而延之，戏曰‘俗却此会矣’”。聚会结束，司马光悻悻道：“我就知道不该让文老头参加。”

为啥不想让文彦博参加呢？因为文彦博好奢华。史载，他举办耆宿会时，美酒佳肴、歌儿舞女，动静太大，司马光受不了。

末了，解释诗中的几个典故，帮您读懂诗意。

颜子箪瓢。《论语》曰：“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。”

庾郎鲑韭。南北朝时期的庾杲(gǎo)之生活清贫，吃的菜只有切碎的韭菜、煮熟的韭菜和生韭菜。

加笾：礼遇厚于常时。缉御：侍者更替侍候。彭泽：陶渊明曾当过彭泽县令。（洛阳晚报记者 陈旭照）