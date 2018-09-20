洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

率意从心各任真
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-11-20 10:12

　　近知雅会名真率，

　　率意从心各任真。

　　颜子箪(dān)瓢犹自乐，

　　庾郎鲑韭不为贫。

　　加笾(biān)只恐劳烦主，

　　缉御徒能困倦宾。

　　务简去华方尽适，

　　古来彭泽是其人。

　　——宋·文彦博《近闻有真率会呈提举端明司马》

　　北宋时期，西京(洛阳)留守文彦博听说司马光牵头组织了真率会，写诗表示祝贺。

　　提举，司马光曾任提举西京嵩山崇福宫；端明，司马光曾任端明殿学士。

　　北宋时期，一些到洛阳养老的大臣喜欢聚在一起，吃喝玩乐，举办文酒之会。比如，文彦博就牵头举办了耆宿会，司马光作为特邀嘉宾参加活动。

　　可能受耆宿会的影响，司马光发起真率会，这一年是公元1083年。

　　真率，纯真坦率，无遮无掩，大家聚在一起，敞开心扉，露出真实的自己。

　　司马光一生俭朴，所以真率会也以素简为约。

　　宋代《吕氏杂记》里说，真率会会员们约定，聚会时，“果实不过五物，肴膳不过五品，酒则无算，以为俭则易供，简则易继也”。

　　文彦博想参加真率会，司马光却不想接纳他。某天，听说真率会的那群老头又要聚会，文彦博便带着好吃好喝的不请自到，司马光“笑而延之，戏曰‘俗却此会矣’”。聚会结束，司马光悻悻道：“我就知道不该让文老头参加。”

　　为啥不想让文彦博参加呢？因为文彦博好奢华。史载，他举办耆宿会时，美酒佳肴、歌儿舞女，动静太大，司马光受不了。

　　末了，解释诗中的几个典故，帮您读懂诗意。

　　颜子箪瓢。《论语》曰：“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。”

　　庾郎鲑韭。南北朝时期的庾杲(gǎo)之生活清贫，吃的菜只有切碎的韭菜、煮熟的韭菜和生韭菜。

　　加笾：礼遇厚于常时。缉御：侍者更替侍候。彭泽：陶渊明曾当过彭泽县令。（洛阳晚报记者 陈旭照）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝吃了辅食，是否需要清洁口腔？
  • ·自查！能做这10个动作说明身体真心好
  • ·防止宝宝得“暖气病”，专家教你这么做
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交警部门开展低速四轮电动车集中...
  • 汝阳：高山雪景美如画
  • 私设地桩地锁，整治！
  • 吓人！环卫工捡到编织袋 里面装着人胳...
  • 好校风从哪儿来：师德师风，为师之本
  • 习近平抵达斯里巴加湾开始对文莱达鲁...
  • 本周洛阳晴天回归 冷空气活动频繁
  • 家中暖气不热？热力专家教您几招
  • 洛阳日记博物馆
  • 李俊贤先进事迹报告会：院士点滴故事 ...
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    汝阳：高山雪景美如画
    洛阳600余名专职保通员...
    赵新菊：66岁“草根司...
    栾川县叫河镇：收获的喜悦
    精彩热帖

    守望

    西苑冬韵

    初冬畅游万安山

    美韵--创意片
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605