2018-2019赛季WCBA联赛进行第十一轮的一场比赛

16日晚，2018-2019赛季WCBA联赛在市体育中心体育馆进行了第十一轮的一场比赛。面对辽宁女篮的全场紧逼，坐镇主场的河南伊川农商银行女篮打得极有韧性，在上半场一直落后的情况下，下半场奋起直追，最终以74∶64逆转战胜辽宁女篮，取得六连胜。
16日晚，2018-2019赛季WCBA联赛在市体育中心体育馆进行了第十一轮的一场比赛。面对辽宁女篮的全场紧逼，坐镇主场的河南伊川农商银行女篮打得极有韧性，在上半场一直落后的情况下，下半场奋起直追，最终以74∶64逆转战胜辽宁女篮，取得六连胜。（洛阳日报记者 孟山 通讯员 沈鸿灿 摄）
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