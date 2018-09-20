18日晚，第五届龙门诗会在洛阳师范学院举行。如水夜色中，饱含深情的朗诵为观众呈献了一场诗词盛宴。

18日晚，第五届龙门诗会在洛阳师范学院举行。如水夜色中，饱含深情的朗诵为观众呈献了一场诗词盛宴。 18日晚，第五届龙门诗会在洛阳师范学院举行。如水夜色中，饱含深情的朗诵为观众呈献了一场诗词盛宴。 本届诗会围绕“运河诗情”主题，分为水运、物运、城运、国运4个篇章，节目异彩纷呈。中国作家协会诗歌委员会主任、《诗刊》原主编叶延滨，《中国作家》杂志社文学部主任方文，中国诗歌学会理事张况，《北京文学》杂志社主编助理王童等诗人参加诗会。 从2014年至今，龙门诗会已成功举办5届，先后邀请余光中、汪国真、郑愁予等20多位海内外著名诗人、学者，以诗歌为媒介，传承河洛文化，进行文化交流。（洛阳日报记者 常书香 通讯员 焦丽君 安子逸）