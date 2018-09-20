龙门诗会展现河洛诗情画意

18日晚，“运河诗情——中国·洛阳第五届龙门诗会”在洛阳师范学院举办。 18日晚，“运河诗情——中国·洛阳第五届龙门诗会”在洛阳师范学院举办。 此次诗会由洛阳师范学院承办，分为水运、物运、城运、国运四个篇章，朗诵诗篇既有《四时白纻(zhù)歌·东宫春》《临洛水》等古典名作，又有《运河情》《万里茶路万里情》等现代作品，均围绕河洛大地灿烂的历史文化展开，可谓古今交融，精彩的朗诵赢得现场观众阵阵掌声。 中国作家协会诗歌委员会主任、中国诗歌学会副会长、《诗刊》原主编叶延滨表示，此次诗会将丝绸之路、大运河及河洛文化有机地融合在一起，展示了灿烂的中华文化，也展现了当代大学生的风采。（洛阳晚报记者 潘立阁 通讯员 焦丽君 安子逸 杨智斌 摄影报道）