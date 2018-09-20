母亲医院去世，男子深夜在医院里干这事......

昨日，市民马先生告诉记者一件事：因母亲在医院去世，一男子深夜跑到医院走廊里烧香祭拜，最终被民警劝离。

昨日，市民马先生告诉记者一件事：因母亲在医院去世，一男子深夜跑到医院走廊里烧香祭拜，最终被民警劝离。

马先生是市第一人民医院保卫科工作人员。18日23时许，他接到护士反映称，神经二科的走廊里有人烧香。马先生来到现场看到，一名40多岁的男子正跪在走廊上的一张病床前烧香，地上还摆着纸钱、元宝。

马先生询问得知，该男子的母亲11日晚在这家医院去世，18日是“头七”，所以他专程赶来祭拜。男子说着还拿出打火机准备点燃元宝等，马先生赶紧劝阻他。

东关派出所民警赶到后告知男子，“心情可以理解，但在医院烧香烧纸有可能引发火灾，还会影响病人”。经过劝说，男子最终收拾东西离开。（洛阳晚报记者 山军伟）