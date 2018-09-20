吓人！环卫工捡到编织袋 里面装着人胳膊腿？

近日，李先生拨打本报热线66778866：我在街头发现一个鼓鼓的编织袋，因好奇往里看，发现装的像人腿和胳膊，可把我吓坏了，谁知民警到现场后调查发现，里面装的是一个硅胶娃娃，只不过有头发、穿着衣服，跟人很像。

近日，李先生拨打本报热线66778866：我在街头发现一个鼓鼓的编织袋，因好奇往里看，发现装的像人腿和胳膊，可把我吓坏了，谁知民警到现场后调查发现，里面装的是一个硅胶娃娃，只不过有头发、穿着衣服，跟人很像。

李先生是一名环卫工。近日，他在关林路与金城寨街交叉口清扫时，突然发现附近墙角放着一个白色编织袋，鼓鼓的。起初，他以为编织袋里装的是垃圾，编织袋口没系，他便用夹垃圾的夹子拨开看，这一看不当紧，吓得他心脏差点跳出来——编织袋里装着像人腿和人胳膊的东西。

“不会是尸块吧？”李先生不知如何是好，赶紧拨打110报警。

洛龙派出所民警得知此事，以为牵涉命案，立即带着设备到达现场。他们小心翼翼地拨开编织袋，发现不对劲儿，里面装着的不像尸块。等民警把里面的东西取出来后笑了——是个硅胶娃娃，只不过跟真人很像，不仅有一头黑色的长发，还穿着一身整齐的衣服，难怪李先生会错认成真人。

虚惊一场，李先生哭笑不得：“当时真是吓死了。”（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 高国强）