暖气不热，不妨对症下药

供热伊始，用热问题较集中，难免会出现有些市民家中暖气不热等情况。对此，记者邀请我市热力专家“对症下药”，您不妨作参考。

供热伊始，用热问题较集中，难免会出现有些市民家中暖气不热等情况。对此，记者邀请我市热力专家“对症下药”，您不妨作参考。

■主要原因

●热源：

供热参数达不到，如热源厂出现故障，压力和温度不达标。

●热力站：

设备老化或未及时保养，导致换热器结污垢，或未根据气温变化及时调整出水压力和温度。

●庭院管网：

设计不合理或管道老化，出现跑冒滴漏现象。

●用户操作：

业主私自改变户内暖气设施或操作不当。

●室外温度：

现行的供暖设施只能满足-3℃时的热负荷，如果室外温度过低，热源、管网、热力站均难以保证设计室温。

■“对症下药”

●家里暖气片整体不热

热力专家介绍，供热初期不少用户反映家里暖气不热都是因为家中暖气阀门未开，并非故障。提醒用户在发现暖气不热时，首先检查暖气阀门是否全部打开，包括位于室外的入户总阀门及室内供、回水阀门。

用户的入户总阀门是供热企业根据缴费顺序依次开启的，对于逾期缴费的用户，开阀时间会有延迟。

●自家不热邻居家热

可考虑入户滤网是否堵塞。这种情况在供热初期较突出，可请供热企业或物业公司工作人员前来清洗滤网。

●暖气片半热半凉

可能是气阻。该现象在供热初期很常见，用户可扭开排气阀适度“放气”。因暖气片等设施在经历了近8个月的“停歇”后，易出现生锈、腐蚀等情况，扭动排气阀要轻而缓，当有气声时，缓慢将气放出，以免出现排气阀掉落或断裂，造成热水喷出的情况。

●所在小区不热相邻小区热

小区庭院管网或热力站问题。非直管用户可向物业公司投诉；直管用户可向供热企业投诉。

●小区所在区域整体不热

供热主管网或热源问题，可直接向供热企业投诉。

■温馨提醒

●不妨等几天再看

据介绍，供热伊始，用户室内的墙体、家具等物体会吸热，待这些物体热饱和后，室温才会稳步上升。此外，热力主管网、小区庭院管网的升温升压也需循序渐进，以保障安全供热。因此，判断家中暖气是否正常，不妨等几天。

●调平衡需要时间

在同一小区内，不同楼栋因距离换热站远近不一，供热效果也不同，因此需要适当降低近处楼栋供热温度、减小压力，来保障远处楼栋用热，形成循环平衡后可正常供热。

家中暖气平衡也是同样道理。建议用户在供热前几天，适当开小入户首个暖气片，之后的暖气片逐个开大；若仅有末端暖气片不热，可尝试先关闭入户暖气片，待末端暖气片温度上升后再开启，以形成全屋热平衡。

●地暖用户温度不要太高

热力专家建议，地暖采用“低温高流量”的模式供热，温度最好不超过40℃，以防升温过快、温度过高对地板等造成损坏。地暖用户室内升温较慢。

●及时报修，保留凭证

如果您家中暖气出现不热等问题，最好及时向所属物业公司或供热企业报修，并做好记录。如果今后出现需要退费等情况，报修记录也可作为凭证之一。

■服务热线

●各供热经营企业服务热线

洛阳热力有限公司：63005678

洛阳北控水务集团新区热力分公司：9618966

洛阳高新热力有限公司：64331318

洛阳暖鑫热力有限公司：62675110

●市供热办投诉热线：65528611

●各城市区投诉服务热线

涧西区：64558428西工区：63892708

老城区：63535331瀍河区：63531702

洛龙区：65156730高新区：64791277

伊滨区：69690569

●城建投诉服务热线：12319

●110联动热线：110

●市物业办投诉热线：63206097（洛阳日报记者 赵佳）