双11，洛阳人花了8亿多元 收发快件1390万件

阿里巴巴数据显示，今年“双11”，洛阳人贡献了8.236亿元，比去年多花了2.403亿元。昨日下午，记者从市邮政管理局了解到，我市今年“双11”期间(11日至16日)的快件业务量达到1390万件，比去年“双11”的989.78万件增加约400万件。

“双11”买的东西，您都收到了吗？

阿里巴巴数据显示，今年“双11”，洛阳人贡献了8.236亿元，比去年多花了2.403亿元。昨日下午，记者从市邮政管理局了解到，我市今年“双11”期间(11日至16日)的快件业务量达到1390万件，比去年“双11”的989.78万件增加约400万件。

1390万件是啥概念？

以平均每个快件20厘米长来计算，如果把这些快件连起来，其长度将达到2780公里

几乎可以从洛阳排到乌鲁木齐

这段距离，我们开车走高速公路(以时速100公里计算)，跑一天一夜还跑不完

在百度地图上测算洛阳到乌鲁木齐的距离约为2896公里

在这6天里

我市平均每分钟收发件约1609件

●平均到我市快递行业3500余名从业人员身上

●平均每人每天要发送快件约620件

当然，这已经远远超出了快递员的日工作量，所以各快递品牌普遍在“双11”期间聘请“外援”，比如来自我市各高校勤工助学的大学生等。

以平均每个快件1公斤来计算

这些快件摞在一起的重量将达1.39万吨

每头成年亚洲象的体重约为5吨

也就是说今年“双11”我市全部快件的重量相当于2780头成年亚洲象

在这1390万件快件中

进港量(由外地发往我市)达560万件

同比增长约34.4%

出港量(由我市发往外地)达450万件

同比增长约51%

中转量达380万件

同比增长约38.6%

而在2017年“双11”期间，我市快件的进港量为416.86万件，出港量为298.83万件，经我市中转的快件量达到274.09万件。

我市快递数据速读

33目前全市快递品牌33个

3百世汇通、圆通、韵达排我市“双11”快件量前3名

800全市自动智能快递柜目前有800多组，洛龙区最多

2在国家邮政局发布的2017年快递服务满意度调查结果中，洛阳在50个样本城市中排名第2位

99.6我市的揽收件实名录入率在99.6%以上

在1390万件的背后，是“快递+”战略及末端派送能力的增强：

“快递+”战略

目前，我市已经实现乡镇快递100%覆盖，初步搭建起“农产品进城和工业品下乡”的通道，日发货量达到5.5万件，网络销售量连年提升。

偃师布鞋、新安樱桃、洛阳牡丹、洛宁苹果等走出洛阳，走向各地。

快递“三进”工程

“三进”即进机关、进社区、进高校，是破解“最后一公里”投递难题的关键。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 张江松）