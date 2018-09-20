洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

双11，洛阳人花了8亿多元 收发快件1390万件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-20 09:29

　　“双11”买的东西，您都收到了吗？

　　阿里巴巴数据显示，今年“双11”，洛阳人贡献了8.236亿元，比去年多花了2.403亿元。昨日下午，记者从市邮政管理局了解到，我市今年“双11”期间(11日至16日)的快件业务量达到1390万件，比去年“双11”的989.78万件增加约400万件。

　　1390万件是啥概念？

　　以平均每个快件20厘米长来计算，如果把这些快件连起来，其长度将达到2780公里

　　几乎可以从洛阳排到乌鲁木齐

　　这段距离，我们开车走高速公路(以时速100公里计算)，跑一天一夜还跑不完

　　在百度地图上测算洛阳到乌鲁木齐的距离约为2896公里

　　在这6天里

　　我市平均每分钟收发件约1609件

　　●平均到我市快递行业3500余名从业人员身上

　　●平均每人每天要发送快件约620件

　　当然，这已经远远超出了快递员的日工作量，所以各快递品牌普遍在“双11”期间聘请“外援”，比如来自我市各高校勤工助学的大学生等。

　　以平均每个快件1公斤来计算

　　这些快件摞在一起的重量将达1.39万吨

　　每头成年亚洲象的体重约为5吨

　　也就是说今年“双11”我市全部快件的重量相当于2780头成年亚洲象

　　在这1390万件快件中

　　进港量(由外地发往我市)达560万件

　　同比增长约34.4%

　　出港量(由我市发往外地)达450万件

　　同比增长约51%

　　中转量达380万件

　　同比增长约38.6%

　　而在2017年“双11”期间，我市快件的进港量为416.86万件，出港量为298.83万件，经我市中转的快件量达到274.09万件。

　　我市快递数据速读

　　33目前全市快递品牌33个

　　3百世汇通、圆通、韵达排我市“双11”快件量前3名

　　800全市自动智能快递柜目前有800多组，洛龙区最多

　　2在国家邮政局发布的2017年快递服务满意度调查结果中，洛阳在50个样本城市中排名第2位

　　99.6我市的揽收件实名录入率在99.6%以上

　　在1390万件的背后，是“快递+”战略及末端派送能力的增强：

　　“快递+”战略

　　目前，我市已经实现乡镇快递100%覆盖，初步搭建起“农产品进城和工业品下乡”的通道，日发货量达到5.5万件，网络销售量连年提升。

　　偃师布鞋、新安樱桃、洛阳牡丹、洛宁苹果等走出洛阳，走向各地。

　　快递“三进”工程

　　“三进”即进机关、进社区、进高校，是破解“最后一公里”投递难题的关键。（洛阳晚报记者 王若馨 通讯员 张江松）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝吃了辅食，是否需要清洁口腔？
  • ·自查！能做这10个动作说明身体真心好
  • ·防止宝宝得“暖气病”，专家教你这么做
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳交警部门开展低速四轮电动车集中...
  • 汝阳：高山雪景美如画
  • 私设地桩地锁，整治！
  • 吓人！环卫工捡到编织袋 里面装着人胳...
  • 好校风从哪儿来：师德师风，为师之本
  • 习近平抵达斯里巴加湾开始对文莱达鲁...
  • 本周洛阳晴天回归 冷空气活动频繁
  • 家中暖气不热？热力专家教您几招
  • 洛阳日记博物馆
  • 李俊贤先进事迹报告会：院士点滴故事 ...
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    汝阳：高山雪景美如画
    洛阳600余名专职保通员...
    赵新菊：66岁“草根司...
    栾川县叫河镇：收获的喜悦
    精彩热帖

    守望

    西苑冬韵

    初冬畅游万安山

    美韵--创意片
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605