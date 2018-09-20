洛阳两家单位入选省级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地

日前，省委统战部公布第一批省级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地名单，洛阳国家大学科技园、“洛阳三彩”入选。

日前，省委统战部公布第一批省级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地名单，洛阳国家大学科技园、“洛阳三彩”入选。

为持续推动全省新的社会阶层人士统战工作实践创新，进一步发挥示范带动作用，省委统战部在全省范围内选取了15个单位(场所)作为第一批省级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地。

洛阳国家大学科技园规划用地525亩，总建筑面积约60万平方米，总投资20亿元。截至目前，科技园已进驻企业300余家，新的社会阶层人士2700多人。

“洛阳三彩”由中国三彩文化创意园、洛阳三彩艺术博物馆、中国三彩艺术馆、洛阳三彩(国际)陶艺村——爱和小镇四部分组成，在艺术成就、人才培养、艺术扶贫、对外交流等方面取得了诸多成绩，有力推动了洛阳文化产业的发展和我市新的社会阶层统战工作开展。（洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 姜秋会）