河南省委省政府环境保护督察组交办案件办理结果公示（第十九批）

老城区邙山办事处土桥沟村四组东侧有两家炼制地沟油的作坊，还有一家粉碎塑料的，晚上冒黑烟，气味难闻。

一、洛阳市老城区

受理编号：D20181107623

反映情况：老城区邙山办事处土桥沟村四组东侧有两家炼制地沟油的作坊，还有一家粉碎塑料的，晚上冒黑烟，气味难闻。

调查核实情况：邙山办事处土桥村四组确实有废弃油脂回收点，该处负责人称其受洛阳市小富再生物资回收有限公司委托，在洛阳、新安、义马、渑池、偃师等区域收集废弃油脂，经简单过滤分离后送至洛阳市小富再生物资回收有限公司，随后将回收的废弃油脂销售给河北金昊再生资源开发有限公司用于工业生产活动，不属于炼制地沟油生产作坊。邙山办事处土桥村四组东侧院内废塑料框子回收点，是从超市回收破裂的塑料框子，回收打碎后变卖，不是热熔加工生产产品，不涉生产也不涉气。反映问题属实。

处理及整改情况：责成相关职能单位和属地办事处到达现场，责令垃圾回收点立即清理所有原料及废旧塑料框子、粉碎设备和堆料。11月9日中午，粉碎塑料回收点已完成全部清除工作，对废弃油脂回收点，相关职能部门已责成其进行整改，如整改不到位将予以取缔，属地办事处将加大巡查力度，防止反弹。

二、洛阳市老城区

受理编号：D20181105499

反映情况：老城区中州东路老邮局后家属院楼顶上有大量建筑垃圾，没人清理，有安全隐患。

调查核实情况：老城区中州东路老邮局后家属院属联通公司家属院，该楼楼顶上因更换楼顶保温层，拆除后未及时处理。反映情况属实。

处理及整改情况：该处楼顶建筑垃圾已经清理完毕；责成联通公司家属院物业公司在以后工作中，及时处理类似情况，防止反复出现该类问题；安排社区及办事处人员加大巡查力度，发现问题及时反映和处理，做好辖区环境整治工作。

三、洛阳市老城区

受理编号：D20181107624

反映情况：老城区邙山办事处水口村北水务集团污泥处理厂门口大道无人管理，道路扬尘、积水严重，通行困难。

调查核实情况：老城区邙山办事处水口村北部原有污泥处理厂、垃圾处理场和煤场三家企业(目前煤场已被取缔)，企业大型车辆均从该道路经过，因道路承载能力有限，重型车长期碾压导致路面破损严重，崎岖不平。为了方便周边群众通过，邙山办事处水口村对路面用黄土进行了平整，但晴天大车经过产生扬尘，雨天路面比较泥泞。反映问题属实。

处理及整改情况：一是对该道路进行重修。目前村级正在按“4+2”工作法走招标程序，由老城区政府和三家企业共同出资。二是在进出路口加装限高杆，严禁大型车辆通过该道路。三是待道路改造完成后，由邙山办事处水口村管理该道路，加强对路面清扫保洁，防止扬尘和积水情况的发生。

四、洛阳市老城区

受理编号：D20181107645

反映情况：老城区邙山办事处营庄村冷鲜冷库内有家塑料加工点，噪声及扬尘污染。

调查核实情况：邙山办事处营庄村冷鲜冷库内最后一排6号仓库内发现塑料筐及部分堆积，但未发现加工机器，该点无证无照无环评手续。反映问题属实。

处理及整改情况：老城区相关职能单位到达现场，对该点下发取缔通知书，并责令其立即清理所有原料及堆料。11月9日，该点已清除全部堆料，已对其采取断电措施，将其彻底取缔，并协调冷库负责方协助监管，严禁反弹。

五、洛阳市老城区

受理编号：X20181106582

反映情况：老城区邙山办事处土桥村3组，村北路东沟下面有大量碎玻璃垃圾。

调查核实情况：邙山办事处土桥村3组村北路东沟下面没有发现碎玻璃垃圾，但是在该区域有一间厂房，厂房内存放有回收的碎玻璃，该废品回收站点没有任何经营执照。反映问题部分属实。

处理及整改情况：一是老城区相关责任单位立即向该废品回收站点下达了清理取缔告知书，责令其立即停业整改，并清除所有碎玻璃堆料；二是截至11月7日晚该站点已全部清除碎玻璃堆料，并对该站点进行了彻底取缔；三是抓好废品回收行业监管，严禁无证无照经营行为。

六、洛阳市老城区

受理编号：D20181107609

反映情况：老城区滨河北路组织部家属院晚上11:00至凌晨3:00路上渣土车噪声大，影响休息。

调查核实情况：2018年11月8日至11月16日晚，执法人员多次定时定点到老城区滨河北路组织部家属院周边现场查看，与老城交警及市交警支队联合执法的夜查渣土车的人员多次采取突击联合执法，并在老城区及相关区域扩大执法范围，这期间未发现有渣土车辆在此通过。通过走访，附近居民反映之前夜间有少量渣土车在此通过产生噪声。反映问题属实。

处理及整改情况：一是将联合交警对此路段的渣土车噪声扰民现象开展专项整治行动，一旦发现有此违章现象，执法人员将严格督促车辆缓行、减小噪声。二是将加大力度对过往渣土车进行排查，对不按市有关部门规定，擅自更改行车路线的车辆，一经发现，顶格处罚。三是已建立长效管理机制，继续加大对该路段渣土车巡查管理力度，采取不定时、高频率的巡查方式，发现问题及时规范。

七、洛阳市老城区

受理编号：D20181107642

反映情况：老城区义勇北街歪好浴池向西50米有一个垃圾中转站气味难闻噪声大。

调查核实情况：该垃圾中转站承担老城区西北隅辖区单位和居民生活垃圾转运任务。气味难闻问题，主要是夏秋季瓜果多时，各街道、小区的垃圾运送到中转站，产生异味大；噪声大问题，主要是早上倾倒垃圾人员说话、倒垃圾发出声音，反映情况属实。

处理及整改情况：一是加强中转站管理，作业完毕及时冲洗打扫中转站，喷洒消杀药物，减少异味，着重加强夏秋季中转站的冲洗消杀工作，随脏随冲洗，尽可能消除难闻气味。二是加强对运送垃圾清洁工的教育管理工作，引导清运人员依次倾倒，等待时不要大声喧哗。三是及时收集清运生活垃圾，缩短垃圾滞留时间，减少异味产生。

八、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181101294

反映情况：洛龙区洛阳桥南头向东滨河南路旧货市场东头路南滨河酒店西侧有一条路正在维修，没有防尘降尘设施。

调查核实情况：该路位于滨河南路茹凹村滨河酒店西边，由于该村道年久失修，路面损坏，2018年10月初由洛龙区交通局牵头，对该条路进行维修。该工地存在围挡设立不到位、防尘网覆盖不全面、雾炮车未开启问题。举报属实。

处理及整改情况：洛龙区现已督促该工地对裸露区域加盖防尘网布，并设立围挡，在施工期间全程开启雾炮车。同时，要求安乐镇加强对该工地的巡查监管，避免类似问题再次发生。

九、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181101295

反映情况：洛龙区茹凹村军民路北边(61路公交车终点站)附近有几家家具厂，喷漆气味大。

调查核实情况： 2018年11月2日，洛龙区安排人员对茹凹村军民路北边61路公交车终点站附近展开拉网式排查。经查，群众反映的家具厂实际是个体户利用一处空厂房院落，对从其他地方运到此处的旧中转箱，进行临时翻新补漆作业。该个体户无营业执照及环保手续，加工过程中存在油漆气味污染问题。举报部分属实。

处理及整改情况：洛龙区已安排人员、机械按照“两断三清”标准对该处进行彻底取缔。截至11月2日所有物料已全部搬离，清理干净。同时，加强日常巡查监管，严防“散乱污”企业死灰复燃。

十、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181101297

反映情况：洛龙区洛阳桥西边400米左右南岸有个污水排污口，排放污水。

调查核实情况：该排污口在洛阳桥西400米，国花园北侧洛河南岸。2018年7月安乐镇和该区住建局已对该排污口进行了彻底整治，村内污水已接入污水管网，目前未发现排放污水问题。举报不属实。

处理及整改情况：洛龙区组织人员对辖区内所有排污口进行彻底排查整治。同时，加强日常河渠巡查监管，严防排污口再次排污。

十一、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181101309

反映情况：洛龙区李楼镇景石路路北臭水渠污染。

调查核实情况：李楼镇景石路路北水渠为东三支干渠。该渠目前存水主要是上游少量来水、景华市场段群众生活污水及雨水，但水量过小不能流通。李楼镇楼村、齐村先后多次开展渠道清理整治工作，于10月25日再次对该渠进行清淤、垃圾清理。按照洛龙区全域污水治理专项规划，在景石路向齐路以东区域修建污水管网，接入齐村污水处理站，目前该段污水管网已铺设完毕，污水处理站正在建设。景石路向齐路以西至东环路区域，纳入东环路污水管网，目前该设计方案已完成，正在报批、评审阶段。目前，该渠内有少量存水，由于水量过小不能流通，存在一定的异味问题。举报属实。

处理及整改情况：一是再次对该渠道进行清理；二是加快齐村污水处理站收尾工程，力争景华市场段污水管网项目早日建成投用；三是加强宣传和日常巡查，引导沿渠群众爱渠护渠，提高环境卫生保护意识。

十二、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181101336

反映情况：洛龙区科技园办事处小营村村民在村南洛伊大渠上盖房子，毁坏大渠，破坏水利设施。

调查核实情况：在洛伊大渠上盖房子的是小营村14组村民卢光民，其在自家门口大渠上盖厕所，长12.5米，宽4.5米，方便私用。举报属实。

处理及整改情况：11月2日，洛龙区已安排人员、机械对该私建厕所进行拆除，目前已清理到位。

十三、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181101339

反映情况：洛龙区瀛洲路和宜人路交叉口西南恒昌小区，高铁运行时噪声太大，影响2号楼居民日常生活。

调查核实情况：力合恒昌家园位于瀛洲路以东，瀛洲东路以西，伊洛路以南，站前西路以北，由市政府投资建设，为洛阳市公租房小区。郑西高铁于2010年2月6日正式投入运营，力合恒昌家园完工时间约为2017年年底。郑西高铁洛阳段目前运行至22时左右，夜间其他时间不运行。郑西高铁铁路距离该小区最近的围墙约80米，在高铁运行过程中，产生的噪声对该小区居民有一定影响。举报部分属实。

处理及整改情况：洛龙区将加大对力合恒昌家园小区居民的宣传力度，引导小区居民加装双层玻璃，减轻高铁运行噪声对小区住户的影响。

十四、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181104400

反映情况：洛龙区宜人路广利街到定鼎门街这一段路路南的饭店油烟直排小区，多次投诉，未见整改。

调查核实情况：群众反映的饭店位于顺驰第一大街2期宜人路定鼎门街至广利街段及定鼎门街宜人路至太康路段，呈丁字形分布。该处餐饮街区共有23家餐饮店，均安装有符合相关标准的油烟净化装置，且餐饮街在门面房前设置有专用烟道，统一收集，并未向小区内部排放。举报不属实。

处理及整改情况：洛龙区将加大巡查力度，督促相关餐饮店定期清理油烟净化装置。

十五、洛阳市洛龙区

受理编号：D20181028157(D20181031229)

反映情况：洛龙区白马寺镇政府北400米洛阳惠中制药，每天晚上7点以后排放刺鼻气味，该公司大门西侧挖了个渗坑，生产污水直接排入，污染地下水。

调查核实情况：2018年10月29日，洛龙区安排人员对群众举报问题进行调查。洛阳市惠中兽药有限公司原料药车间头孢噻呋生产线处于停产状态，制剂车间、提取车间正常生产，污染防治设施正常运行。2018年7月和8月的检测报告数值均显示达标排放。但提取车间产生的中药渣露天堆放，产生的中药气味较大，对周边住户造成一定影响。目前中药渣已要求存放在密闭垃圾箱中，厂区内及周边未发现有其他刺鼻气味；另外，厂区内为绿地，外面为林地，西面为家属院，未发现有渗坑，该厂生产及生活废水均由厂内污水处理站处理后排放至市政管网。举报部分属实。

处理及整改情况：一是要求该单位对提取车间生产时间进行调整，晚高峰期间18点到21点停止生产，中药渣日产日清，减少气味的影响；二是责令有关部门加强日常监管力度，确保污染防治设施稳定运行。

十六、洛阳市孟津县

受理编号：D20181105432

反映情况：孟津县会盟镇上河村东有一家豆芽厂，生产废水直排，气味难闻，该厂抽取地下水，造成我家地基下陷。

调查核实情况：群众举报为洛阳琪芽儿农业有限公司，豆芽生产项目于2016年11月办理有现状环境影响评估报告。现场检查时正在生产，主要设备已投入使用，豆芽清洗水经滤网过滤后，排入厂区外三级沉淀池沉淀后进入图河，最终排入黄河渠。监测报告显示外排污水、无组织废气氯气均达标。群众反映问题部分属实。关于“该厂抽取地下水，造成我家地基下陷”问题，孟津县政府已责成县水务、房管部门调查，目前处于调查阶段。

处理及整改情况：孟津县政府责成相关部门加大监管执法力度，严查各类环境违法行为。

十七、洛阳市孟津县

受理编号：D20181105491

反映内容：孟津县麻屯镇董村与后楼村中间有个牛场(200头左右)，距离村庄太近，气味难闻。

调查核实情况：经查，群众举报牛场为洛阳阿新奶业有限公司兴农养殖小区，目前存栏奶牛500头，属规模养殖场，有现状环境影响评估报告，建设有1500平方米晾粪棚和300立方米的污水储存池等粪污处理设施且正常运转，现场存在环境卫生差、粪污清理不及时问题，有一定气味。反映问题属实。

处理及整改情况：督促兴农养殖小区立即清理消毒除臭，进一步完善卫生管理制度，对粪污做到日产日清，并做好消毒灭蝇除臭工作。责成相关部门加大排查监管力度，严查污染环境行为，确保不发生类似问题。

十八、洛阳市孟津县

受理编号：D20181106514、D20181106559

(D20181107613)

反映情况：D20181106514反映孟津县会盟镇上河图孟扣路杨圣圆豆芽厂，噪声大；D20181106559(D20181107613)反映孟津县会盟镇上河村杨圣元豆芽厂，污染严重。

调查核实情况：群众举报为洛阳琪芽儿农业有限公司。豆芽生产项目于2016年11月办理有现状环境影响评估报告。现场检查时正在生产，主要设备已投入使用，经监督性监测，监测报告显示外排污水、无组织废气氯气、厂界噪声均达标。反映问题不属实。

处理及整改情况：孟津县政府责成相关部门加大监管执法力度，严查各类环境违法行为。

十九、洛阳市孟津县

受理编号：D20181106522

反映情况：孟津县常袋镇拐坪村北洼地，有人在耕地上建养殖场，其中有一个建成的养羊场(几百只)没有围墙，粪便污水外排，还有一个正在建的大型养猪场，想知道手续是否齐全。

调查核实情况：举报的养羊场为孟津县隆旺养殖专业合作社，目前存栏羊450只，属小型养殖场，土地性质为一般耕地，无粪污处理设施。咨询的在建养猪场为常袋镇拐坪兄弟种养专业合作社，各项手续齐全。反映问题属实。

处理及整改情况：督促养羊场对粪污进行清运，做到日产日清，承诺于2018年11月28日前建成晾粪棚等粪污处理设施。孟津县政府责成相关部门加大排查整治力度，防止出现类似问题。

二十、洛阳市孟津县

受理编号：D20181106531

反映情况：孟津县会盟镇油坊村17组，泄洪渠下游被堵，造成渠水气味难闻。

调查核实情况：会盟镇油坊村泄洪渠在20世纪五六十年代承担图河支流泄洪任务，随着上游各项水利设施逐步完善已失去泄洪功能，该泄洪渠平时没有积水，只有在下大雨时部分段会有少量积水，会盟镇油坊村17组群众生活污水直排泄洪渠内，偶尔会造成渠水气味难闻。举报情况属实。

处理及整改情况：孟津县政府已责成会盟镇研究解决油坊村17组污水排放问题整改方案，2019年10月30日前整改完成。

二十一、洛阳市孟津县

受理编号：D20181106533

反映情况：孟津县会盟镇扣马村南沟内电厂炉渣和生活垃圾填入沟内，南边山上有个大型养殖场，养有2000头猪、500头牛，气味难闻。

调查核实情况：举报地点位于孟津县会盟镇扣马村南边一山沟内，现场发现沟内工业废物占地宽30米、长100米，该处大量树木已死亡，现场散发刺鼻性气味，该工业废物疑似危险废物，孟津县有关部门已联合调查，黎明化工研究设计院有限责任公司已对该工业废物进行取样检测，调查工作正在进行。该村无企业、无垃圾场、无养殖场。群众反映问题部分属实。

处理及整改情况：孟津县政府责成相关部门强化工业固体废物规范化管理，加强排查执法力度，严查环境违法行为。

二十二、洛阳市孟津县

受理编号：D20181106552

反映情况：孟津县平乐镇妯娌新村中有很多村民在家中养猪，气味难闻。

调查核实情况：孟津县平乐镇妯娌村是小浪底水利枢纽工程移民新村，孟津县畜牧局和平乐镇对该村8个村民组760户进行了逐一排查，没有发现村民在家中养猪情况，举报问题不属实。

二十三、洛阳市孟津县

受理编号：D20181107593

反映情况：孟津县会盟镇洛阳盛平科技有限公司养猪场，直排黄河。

调查核实情况：群众举报为洛阳盛平科技有限公司，该公司年出栏2万头仔猪项目于2016年12月办理有现状环境影响评估报告，建设有配套的堆粪场和污水处理工程。现场检查时该公司正常养殖，污水处理工程投入使用，废水进入场内污水站，经过人工格栅，进入固液分离池分离后进入废水收集池，自然发酵后肥田，没有发现排入黄河的现象。反映问题不属实。

二十四、洛阳市汝阳县

受理编号：D20181105492

反映情况：汝阳县内埠镇湾寨村第二劳教所隔壁坑内堆有生活及工业垃圾。

调查核实情况：2018年11月6日，汝阳县立即组织相关单位，对河南省第二劳教所西隔壁坑塘进行了现场检查，该坑内垃圾为：湾寨村部分群众零散倾倒的生活垃圾、个别村民堆放的砖头等建筑垃圾、少量洗砂沉泥。举报内容属实。

处理及整改情况：一是责成内埠镇立即组织机械、人员对河南省第二劳教所西隔壁坑内堆放垃圾进行清理，已于2018年11月8日全部清理整改到位；二是要求内埠镇政府建立长效机制，加强日常监管，确保不再往此处倾倒各类垃圾；三是举一反三，在全县开展农村环境排查和整治活动，切实改善农村人居环境。

二十五、洛阳市汝阳县

受理编号：D20181105493

反映情况：汝阳县上店镇西局村疙塔村中间养猪场，粪便乱排。西局村旁边有一个垃圾池，垃圾无人清理，气味难闻，经常有人焚烧垃圾。

调查核实情况：西局村疙瘩村中间确实有养猪场，该养猪场位于两村交界处，有一栋猪舍，已于2018年6月进行了退养，圈舍、栏位及水电已拆除，粪便乱排的问题不属实。西局村生活垃圾从2018年7月开始通过县统一配备的60余个垃圾桶和一辆垃圾转运车，定期将村内的生活垃圾运送至镇垃圾中转站(上店镇经七路)，但由于西局村的自然村较多、村民居住分散，在被举报位置设立了垃圾转运点，再通过垃圾车收集后运送至镇垃圾中转站进行处理。反映问题部分属实。

处理及整改情况：汝阳县立行立改，要求上店镇政府于11月7日前对西局村旁垃圾转运点的垃圾清理完毕，并拆除取缔该垃圾转运点，做好禁止焚烧垃圾工作。目前，西局村旁的垃圾池垃圾已清理完毕和拆除。

二十六、洛阳市汝阳县

受理编号：X20181106136

反映情况：汝阳县蔡店乡冷铺村风力发电施工时损害我家树木，没有赔偿。

调查核实情况：郑州祥龙电力股份有限公司在施工过程中，塔基、道路与原有规划占地面积相比有所增加，存在损坏树木的现象。举报问题属实。

处理及整改情况：针对当事人反映的新增占地面积，损坏树木未补偿的情况，汝阳县协调蔡店乡、冷铺村、郑州祥龙公司、董克总本人四方参与重新对塔基占地、道路占地毁坏树木进行逐一丈量、核对。目前，已赔偿到位。

二十七、洛阳市嵩县

受理编号：D20181106519

反映情况：嵩县闫庄镇闫庄街思达超市西隔壁院内加工花生，灰尘污染。

调查核实情况：经工作人员对该个体工商户现场核查，发现灰尘主要是由花生收购过程中去皮这一环节产生，主要为花生壳上所带些许泥土所致，现场虽有简易棚、塑料布等防尘密闭措施，但不够完善。反映问题属实。

处理及整改情况：要求其立行立改，进一步完善防尘、降尘措施。对花生去皮工段外围做好围挡，防止粉尘外散；对花生去皮工段外围定期洒水，做好抑尘措施；定期对去皮废料收集、清运。目前，各项整治工作已整改到位。

二十八、洛阳市嵩县

受理编号：D20181104402

反映情况：嵩县田湖镇田湖村东边伊河河滩内近10天晚上9点后大车拉砂，扬尘影响生活。

调查核实情况：经调查，群众举报反映的问题在伊河嵩县田湖镇田湖村段河道内，无固定砂场，属偷采行为，偷采当事人叫王玉山，家住嵩县田湖镇田湖村18组，2018年11月5日晚上10点开始在伊河嵩县田湖镇田湖村段河道内采砂，举报属实。

处理及整改情况：当事人王玉山未经依法批准，擅自在河道管理范围内采砂的行为违犯了《河南省河道采砂管理办法》第十二条之规定，属违法行为。嵩县水利局依法对其下发《责令停止违法行为通知书》，根据行政执法程序，现已立案调查。嵩县针对举报件反映的问题，要求水行政主管部门要建立长效机制，并以此举报件为戒，举一反三，进一步加强对河道采砂现象的巡查监管，发现违法行为及时制止依法查处。

二十九、洛阳市嵩县

受理编号：D20181106572

反映情况：嵩县田湖镇高屯村屯窑组南岭苹果园内有两家小型化工厂，气味难闻，生产废水排入渗坑污染水源。

调查核实情况：田湖镇高屯村屯窑组南岭苹果园内有1家李会强小型化工厂，不具备生产条件，属“散乱污”企业，未按“两断三清”标准取缔，举报问题属实。

处理及整改情况：责令有关部门督促李会强小型化工厂于2018年11月30日前按照“散乱污”企业“两断三清”标准自行取缔。

三十、洛阳市嵩县

受理编号：D20181107621

反映情况：嵩县田湖杨湾村东有人养100多头猪，气味难闻，污水渗入地下，影响水源，整改不到位。

调查核实情况：经调查，嵩县田湖镇杨湾关刚杰在村中实际养殖60头猪。经2018年7月18日嵩县疾控中心检测，杨湾村集中供水井各项指标均不超标，不存在井水污染问题，反映不属实。但养猪污水排入渗坑，气味难闻现象存在。

处理及整改情况：11月2日田湖镇人民政府已下达《畜禽养殖环境污染整改通知单》，限期于2018年11月17日整改到位。11月9日再次对该养殖场进行查看，该养殖场生猪已全部出栏，污水坑已清理完毕，周边动物粪便及污水也全部清理。

问责情况：田湖镇党委、镇政府已对举报件涉及的杨湾村党支部、村委做出了全镇通报批评的处理。

三十一、洛阳市嵩县

受理编号：X20181030050

反映情况：嵩县闫庄镇店上沙厂严重破坏生态环境资源的问题。

调查核实情况：该公司年产1.5万立方米石料加工项目破率机进料口、出料口上方分别设置了集气罩，并安装袋式除尘器，原料库和车间设置雾炮机，有效控制了无组织粉尘排放，并购置洒水车一辆在场区附近道路洒水，有效抑制扬尘；洗砂用水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；袋式除尘器收集的粉尘作为产品外售；沉淀池底部污泥，设置两套沉淀系统交替使用，暂存清理后用于矿山覆土绿化；无对焦涧川河道进行采挖现象。反映问题不属实。

处理及整改情况：下一步将进一步加强政策宣传，做好环境污染隐患排查，加大执法监管力度，坚决打赢打好环境污染防治攻坚战。

三十二、洛阳市嵩县

受理编号：D20181105481

反映情况：嵩县九高乡王沟村下小弯村南边兴昌墙体新型材料有限公司，生产时烟尘很大。

调查核实情况：2018年9月12日嵩县环境监测站对该公司年产6000万块页岩砖项目进行监测，污染物排放指标达不到现有排放标准，嵩县环保局于2018年9月15日向该公司下达停产治理通知书，要求该公司对排放废气进一步治理。反映问题部分属实。

处理及整改情况：在该公司未完成废气治理前不得生产。

三十三、洛阳市伊川县

受理编号：D20181104404

反映情况：伊川县联盟路与兴隆街交叉口生产蚕丝被，污染大气。

调查核实情况：该蚕丝被生产经营属申延锋个体经营，未办理相关手续。场地系租赁伊川县兴隆街常会彬家庭住房，确系利用蚕茧热水浸泡生产加工蚕丝被，导致附近气味较大，影响附近居民生活。举报问题属实。

处理及整改情况：经营责任人申延锋书面承诺拆除设备，未完善手续前不再经营，现已将生产设备拆除清理到位。

2018年11月19日