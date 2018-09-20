洛阳“送党课进基层”巡回宣讲活动启动

昨日，全市“咱们一起奔小康”暨“送党课进基层”巡回宣讲活动在新安县正式启动。我市将陆续在各县(市)区开展不少于48场宣讲活动，进一步推动党的创新理论入耳入脑入心。

昨日，全市“咱们一起奔小康”暨“送党课进基层”巡回宣讲活动在新安县正式启动。我市将陆续在各县(市)区开展不少于48场宣讲活动，进一步推动党的创新理论入耳入脑入心。

首场巡回宣讲活动在新安县五头镇神堂村举行，微党课《不忘初心做焦裕禄式好干部》、小品《我是贫困户》等为当地党员群众送上一道道精神“大餐”。

市委宣传部有关负责人介绍，为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以及习近平总书记关于“扶贫必先扶志”的重要指示精神，进一步深化“党的创新理论万场宣讲进基层”活动实效，此次巡回宣讲活动将紧紧围绕新思想、新论断、新提法、新举措，努力学习弘扬焦裕禄同志的“三股劲”，宣讲各地在精准扶贫、精准脱贫、扶贫扶志工作中取得的新成效，见微知著、深入浅出地开展宣讲，确保把党的好声音送进千家万户、群众心中。

按照部署，此次巡回宣讲活动从19日持续至24日。该活动将采取“微宣讲”的形式，从全市“不忘初心、牢记使命”微型党课比赛中选取优秀选手成立巡回宣讲团，从各县(市)区优选扶贫政策、脱贫故事、致富经验宣讲员，以理论宣讲、文艺党课、情景党课等相结合的形式，深入各地机关、社区、企业、农村、学校等地开展48场巡回宣讲，进一步激励广大党员干部不忘初心跟党走，激发广大贫困群众脱贫致富的内生动力，提升脱贫奔小康的能力和水平。 （洛阳日报记者 李梦龙 通讯员 魏胜南）