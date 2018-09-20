新能源出行需夯实“桩”基

实现全民低碳、绿色出行的目标，需夯实“桩”基，只有充电桩等配套设施完备、普及，且服务质量有保证，新能源汽车才能普及并畅快“跑”起来。随着市场需求量增大，新能源汽车厂家、销售商的积极性也会更高。如此良性循环，可谓众望所归。

主持人：本报新闻观察员洛谭

嘉宾：市民王女士

王女士：洛谭，给您说个高兴事儿。前两天，我发现我住的那条街上突然出现了一个能为电动汽车充电的充电桩，我家刚买了一辆新能源汽车，这下出行可方便多了。

洛谭：这样的设施确实不赖。如今，电动车代替摩托车，电动汽车代替烧油汽车已成为趋势，如果充电设施能跟上，新能源出行必定会越来越深入人心。

王女士：我有个邻居去年就买了一辆新能源汽车，购车款享受政府补贴，但在充电时遇到了难题——小区没有充电桩，邻居只好从家中扯了一根长长的电线，每天给停在窗外的新能源汽车充电。这样做不仅不方便，而且不安全。

洛谭：这种现象在很多城市都有，如今已引起人们关注并开始改变。拿我市来说，作为今年的重点民生实事，我市已建成1100多个充电桩，并全部投入使用，其中55个站点的806个充电桩对外开放，居民想就近给汽车充电，用手机APP一查便知。

王女士：充电容易了，买新能源汽车的人心里会更有底，少开、不开烧油车，空气质量会更好，城市环境将更加宜居。

洛谭：实现全民低碳、绿色出行的目标，需夯实“桩”基，只有充电桩等配套设施完备、普及，且服务质量有保证，新能源汽车才能普及并畅快“跑”起来。随着市场需求量增大，新能源汽车厂家、销售商的积极性也会更高。如此良性循环，可谓众望所归。

王女士：夯实“桩”基，除了充电要方便，付费也要方便、快捷，二者结合才能更有力地推动新能源出行。

洛谭：是的，我们对此充满期待。