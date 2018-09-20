2亿元绿豆采购大单背后的“自贸情缘”

11月7日，在中国国际进口博览会河南交易团采购签约仪式上，来自我市的一个亿元大单格外引人注意。洛阳万邦优选供应链管理有限公司(下称洛阳万邦)与乌兹别克斯坦厚疆国际农业发展有限责任公司签订绿豆采购协议，签约总额达2亿元人民币。按照约定，洛阳万邦将从乌兹别克斯坦布哈拉市及其周边地区大批量采购绿豆，并运回中国销售。

11月7日，在中国国际进口博览会河南交易团采购签约仪式上，来自我市的一个亿元大单格外引人注意。洛阳万邦优选供应链管理有限公司(下称洛阳万邦)与乌兹别克斯坦厚疆国际农业发展有限责任公司签订绿豆采购协议，签约总额达2亿元人民币。按照约定，洛阳万邦将从乌兹别克斯坦布哈拉市及其周边地区大批量采购绿豆，并运回中国销售。

“我们的良种和农用机械运往布哈拉市，高端农产品从布哈拉市运回来销售，这笔订单是自贸区洛阳片区加强‘一带一路’双向开放、推动中乌农业合作结出的硕果。”洛阳万邦相关负责人告诉我们，洛阳与布哈拉市相隔数千里，亿元绿豆采购大单的背后，离不开自贸区洛阳片区的牵线搭桥。

2017年5月，我市与布哈拉市正式缔结为友好城市。自贸区洛阳片区管委会工作人员到乌兹别克斯坦布哈拉市考察学习，发现布哈拉市土地广袤、阳光充足，非常适合发展农业和畜牧业。尤其在乌兹别克斯坦放开外汇管制的背景下，国际投资纷纷抢滩进驻，这为我国企业在该国实施农业产业化项目创造了有利条件。

“自贸区洛阳片区地理位置承东启西、纵贯南北，加之洛阳至中亚货运班列已在我市开通运行、我市农业机械制造业基础雄厚等诸多因素，有助于企业以片区为平台‘走出去’，到乌兹别克斯坦投资。”自贸区洛阳片区管委会副主任祖良军告诉我们，在考察中他们遇到了同在布哈拉市考察的河南万邦集团团队，对方对利用自贸试验区先行先试的政策优势、依托自贸区洛阳片区开放平台优势建立境外农业示范园意愿十分强烈。

双方合作就此达成。自贸区洛阳片区按照以“一轴双园区”模式(一轴即中亚班列，双园区即海外的洛阳-布哈拉农业综合示范区和国内的万邦农产品国际进出口贸易中心)，引导农业全产业链“走出去”，加快双向开放步伐，打造中乌农业双向开放新格局。

今年5月，河南万邦集团子公司洛阳万邦与自贸区洛阳片区管委会、布哈拉政府三方共同签署了《洛阳-布哈拉农业综合示范区项目合作备忘录》，标志着“一轴双园区”模式正式进入实施阶段。

签约后，作为洛阳-布哈拉农业综合示范区项目的投资建设方，洛阳万邦将国内适应全程机械化种植的2万公斤“白绿13”绿豆良种运至布哈拉，完成了示范区内20平方公里土地的平整、灌溉、耕地、播种等工作。针对布哈拉当地的实际情况，中国一拖集团配套的农业设备已于9月抵达布哈拉市，用以收割绿豆。如今这些绿豆已颗粒归仓，只待运回国内销售。

“海外建立产业园，国内建立进出口贸易中心，从优质的农资到先进的成套农业装备以及国内先进的种植技术，通过产业园可全面在乌兹别克斯坦落地，而优质农产品运回国内销售。”祖良军表示，这“一进一出”之间，彰显了自贸区洛阳片区在“一带一路”倡议上的地理优势、政策优势和双向开放的新优势，有助于打造中国农业全产业链“走出去”新模式。

下一步，自贸区洛阳片区将积极与国家丝路基金、国开行等沟通对接，充分了解和利用国家对“一带一路”沿线优惠政策，加快境内外双园区落地建设，进一步促进布哈拉与自贸区洛阳片区的深度合作。此外，积极发挥中亚班列作用，一方面通过中亚班列将我市及全国范围内先进的农资、农机、农技及相关产品输送到乌兹别克斯坦等中亚国家，提高乌兹别克斯坦农业发展水平；另一方面，将乌兹别克斯坦等中亚国家的高端农产品及畜牧产品运回国内，满足国内消费者对优质农畜产品的需求。（洛阳日报记者 孙小蕊 实习生 王紫雨 通讯员 汪冰冰）