家里没人居住，为何会产生水费？8日晚，洛阳北控水务集团有限公司(简称水务集团)的负责人走进《公共服务大家评》直播间，对此进行回应。

家里没人居住，为何会产生水费？8日晚，洛阳北控水务集团有限公司(简称水务集团)的负责人走进《公共服务大家评》直播间，对此进行回应。

家中无人仍有水费，是何原因？

市民王先生2002年在老城区新街新房家园买了一套房子，此后无人居住也没有出租。今年8月，王先生突然收到水务集团催缴水费的短信，这让他不解。他随后联系水务集团得知，水费可能是因系统升级产生的。因为需要补缴的水费不多，王先生就缴了。

本以为没事了，可10月中旬，王先生又收到了催缴水费的信息，信息显示王先生家欠水费3.2元。这是咋回事儿？记者来到王先生家，看到房间里布满灰尘，阀门也没有漏水现象。

如果说第一次无端产生水费，是因为水务集团系统弄错了，那么第二次，在水务集团工作人员对水表、水阀进行检查并确认阀门紧闭的情况下，再次产生水费是什么原因？

水务集团服务营销发展部部长冯秀欣，现场向王先生表示了歉意。她说，根据他们的工作经验分析，出现类似情况，一般是因为用水器具或者阀门漏水，他们会立即调查，给王先生一个满意的答复。

水改费用减免政策好，为何落地难？

翟淑卿家在瀍河区启明西路原叉车厂家属院，老伴儿去世后，她和患病的儿子一起生活，是小区的低保户。今年，他们小区进行了水网改造，3800元水网改造费对翟淑卿来说是一笔不小的费用。后来，在水务集团一营业网点，她了解到，低保户可以享受25%的水改费用减免优惠。她拿着低保户材料在叉车厂留厂办、水务集团之间跑了多次，其间还去民政单位开过证明，可事情仍然没有办成。

水务集团副总经理吴巍说，他们会马上处理此事，将前往“三供一业”供水改造主管部门寻求解决办法。另外，水务集团还将按照相关政策，帮助翟淑卿享受每月减免水费(两吨)的优惠，同时，水务集团的辖区服务营销分公司会对翟淑卿一家提供力所能及的帮助。

承诺尽快增设临时增压设备，解决小区水压低问题

市民许先生家在瀍河区郏鄏(jiá rǔ)市街68号院，他家住6楼。许先生说，近段时间家里水压一直很低，出水量小，有时候接满水盆要半个小时，每天到用水高峰期最头疼。许先生向水务集团反映过多次，对方给出的解释是小区管网老化、水管太细，加之小区后面新建的几栋高层住宅用水量大，导致水压偏低。

类似情况在这个小区并不是个例，居民们认为，虽然水务集团在楼下设立了临时接水点，但对腿脚不便的老人们来说也不是好办法，解决不了根本问题。

吴巍表示，他们会在10天之内为小区装一个临时增压设备，先保障居民用水，随后将立刻进行二次施工申请，彻底解决小区高层水压低的问题。

洛阳北控水务集团有限公司的嘉宾是：

●洛阳北控水务集团有限公司副总经理吴巍

●服务营销发展部部长冯秀欣

●涧东服务营销分公司经理焦海松

●服务营销发展部副部长吴超

4位评议嘉宾分别是：

赵莹、武婷婷、吴争奇、徐业尧 （洛阳晚报记者 王若馨 实习生 郭琦）