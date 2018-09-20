洛阳开展16项行动助贫困残疾人脱贫

即日起至2020年，我市将通过16项助残行动，确保建档立卡贫困残疾人如期脱贫。这是记者从近日召开的全市扶贫助残重大专项工作推进会上获悉的。

即日起至2020年，我市将通过16项助残行动，确保建档立卡贫困残疾人如期脱贫。这是记者从近日召开的全市扶贫助残重大专项工作推进会上获悉的。 即日起至2020年，我市将通过16项助残行动，确保建档立卡贫困残疾人如期脱贫。这是记者从近日召开的全市扶贫助残重大专项工作推进会上获悉的。 根据会议印发的贫困残疾人脱贫攻坚行动方案，我市将主要开展基层党组织助残扶贫、残疾人精准康复扶贫、产业扶持助残扶贫、光伏助残扶贫、电商助残扶贫、百村千户乡村旅游助残扶贫、“妇女编织”助残扶贫、社会保障兜底脱贫、医疗救助脱贫、住房助残保障、财政助残保障、教育助残扶贫、托养助残、阳光志愿者助残扶贫、残疾人脱贫典型示范引领、统合助残等16项助残行动。 副市长贺敏等参加会议。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 崔婕）