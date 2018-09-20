洛阳开展16项行动助贫困残疾人脱贫

即日起至2020年，我市将通过16项助残行动，确保建档立卡贫困残疾人如期脱贫。这是记者从近日召开的全市扶贫助残重大专项工作推进会上获悉的。
即日起至2020年，我市将通过16项助残行动，确保建档立卡贫困残疾人如期脱贫。这是记者从近日召开的全市扶贫助残重大专项工作推进会上获悉的。
根据会议印发的贫困残疾人脱贫攻坚行动方案，我市将主要开展基层党组织助残扶贫、残疾人精准康复扶贫、产业扶持助残扶贫、光伏助残扶贫、电商助残扶贫、百村千户乡村旅游助残扶贫、“妇女编织”助残扶贫、社会保障兜底脱贫、医疗救助脱贫、住房助残保障、财政助残保障、教育助残扶贫、托养助残、阳光志愿者助残扶贫、残疾人脱贫典型示范引领、统合助残等16项助残行动。
副市长贺敏等参加会议。（洛阳日报记者 张宁 通讯员 崔婕）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605