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洛龙区企业注销税务登记提速——一张承诺书替代十五种申报表格
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-20 08:52

　　近日，我市一家文化传播有限公司的办税人员来到洛龙区行政服务中心办税综合服务窗口，在一张承诺书上简单打钩，短短几分钟，就完成了办理企业注销税务登记的全部流程，当场拿到了清税证明。

　　用一张承诺书代替繁多的表格，这是洛龙区行政服务中心和洛龙区税务部门深化“放管服”改革，新近正式实行的“纳税人注销承诺制”创新举措。

　　注销税务登记是企业办理注销的第一个环节。以前，企业办理这项业务时，要填报企业清算所得税申报表、企业基础信息表、一般企业收入明细表、一般企业成本支出明细表、期间费用明细表、纳税调整项目明细表、减免所得税优惠明细表等15种申报表格。即使是有一定税收知识的办税人员，全部填完这些表格至少也得需要两个小时。这些表格填完递交后，工作人员还要审核表格涉及的内容，企业一般当天拿不到清税证明。

　　现在，在洛龙区行政服务中心办理企业注销税务登记业务，一张承诺书可替代15种申报表格。承诺书上写着：“我单位自某年某月某日至某年某月某日属期内，应税收入为零。上述属期内申报……(具体税目列表)应税所得均为零，以上数据真实、准确，我单位承诺承担全部的法律责任。”企业办税人员只要在承诺书上的企业性质、应缴纳的税目等选项打钩，并且签字承诺相关税目已经缴清，就能拿到清税证明。整个过程不过几分钟时间。

　　为防止个别企业“钻空子”，洛龙区行政服务中心和洛龙区税务部门将事中审核变为事后审核，工作人员在为企业办完清税证明后，将根据系统中的企业信息、承诺书打钩内容，对企业税目及清缴情况进行审核。如果企业并没有像承诺的那样已清缴所有相关税目，将面临严厉的处罚，相关责任人也将被列入失信人名单。

　　“纳税人注销承诺制”这项新举措既方便了群众，又提高了工作效率，自今年8月试行以来，已有30多家企业受益，受到了申请人的一致好评。

　　“简化流程、缩短时间，降低企业退出成本，就是降低了再创业成本。”洛龙区行政服务中心大厅负责人贺建国说，今后，该中心将继续把“优化流程、减少资料、压缩办事时限”作为深化“放管服”改革的抓手，探索在更多适宜的业务中实行“承诺制”，用便民措施解决群众办事的“难点”“堵点”“痛点”，持续优化营商环境。（洛阳日报记者 郭秩铭）
[ 责任编辑：席倩倩]
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