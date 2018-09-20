洛阳召开全市易地扶贫搬迁工作推进会议

昨日，全市易地扶贫搬迁工作推进会议召开，贯彻落实全国、全省易地扶贫搬迁工作现场会和全市脱贫攻坚工作电视电话会议精神，部署推进下一步重点工作。

昨日，全市易地扶贫搬迁工作推进会议召开，贯彻落实全国、全省易地扶贫搬迁工作现场会和全市脱贫攻坚工作电视电话会议精神，部署推进下一步重点工作。 昨日，全市易地扶贫搬迁工作推进会议召开，贯彻落实全国、全省易地扶贫搬迁工作现场会和全市脱贫攻坚工作电视电话会议精神，部署推进下一步重点工作。 今年全市易地扶贫搬迁涉及嵩县、栾川、汝阳、洛宁、新安、宜阳6个县，规划建设76个安置点，计划搬迁20497人。截至目前，全市已建成安置点65个，嵩县、汝阳部分安置点建设较为滞后，嵩县、新安、汝阳搬迁入住率较低，部分县拆旧复垦工作推进较慢。会议要求有关县区要紧盯目标、强化责任、细化措施，确保年底前全部搬迁入住。 市委常委、常务副市长吴孟铎强调，易地扶贫搬迁是政治任务、民心工程。各地各部门要突出重点，克难攻坚，坚持求精准、抓重点、提质量、促平衡的原则，坚决打赢易地扶贫搬迁这场硬仗。要着力保证工程质量，严格施工标准，强化监督问责，加强过程管控，确保群众住上“安全房”“放心房”。要健全完善基础设施和公共服务，强化社区管理，让群众及早融入新生活。要大力发展特色产业，引进龙头企业，鼓励返乡创业，抓好金融扶贫，带动群众稳定增收。要着力加快拆旧复垦，创新方式方法，做细群众工作，同步推进搬新居、拆老宅。要着力加强组织建设，打造一支坚强有力的“扶贫工作队”。要补短板强弱项，充分发挥县级后续扶持发展公司作用，帮助搬迁群众获得稳定收益，加快推动公共服务覆盖到位，妥善解决好特殊困难群体生计问题。要强化责任落实，严格执行政策，防范化解风险，营造浓厚氛围，确保易地扶贫搬迁各项工作任务圆满收官。 副市长王军等参加会议。（洛阳日报记者 白云飞）