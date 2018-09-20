家中暖气不热？热力专家教您几招

采暖季开始之后，晚报“问暖热线”目前已接到读者提问3000余个，绝大部分是反映家中不热的。为此，“问暖热线”邀请热力专家为您支招。遇到家中暖气不热时，除了打电话求助，您还可以自己先对问题症结进行初步排查判断。此外，记者整理发现，读者来电中有不少因问题描述过于模糊或笼统，以至相关热力企业无法回复。今天，让记者告诉您，如何描述自家的供热问题才更容易得到回复。

热力工人在小区换热站调节管网压力

采暖季开始之后，晚报“问暖热线”目前已接到读者提问3000余个，绝大部分是反映家中不热的。为此，“问暖热线”邀请热力专家为您支招。遇到家中暖气不热时，除了打电话求助，您还可以自己先对问题症结进行初步排查判断。此外，记者整理发现，读者来电中有不少因问题描述过于模糊或笼统，以至相关热力企业无法回复。今天，让记者告诉您，如何描述自家的供热问题才更容易得到回复。

支招

家中暖气不热，可先试试“排查-自查”法

供热是冬季最热的民生话题，牵动着每家每户的生活幸福指数。

家中室温不达标？热力公司的电话总占线？管网、换热站、自家暖气管道……暖气不热的“病因”多种多样，以上哪个环节出了问题，暖气都热不起来。洛阳热力有限公司(以下简称市热力公司)的专家给您支招，您可按照自家的情况，对问题症结进行初步排查和判断。

第一步：排查

1.如果您家所处小区和邻近小区出现大面积暖气不热的情况，可能是上游热源和主管网出现了问题。这时，您应拨打市热力公司的热线电话63005678，或通过公司官方微信公众号lyrlyxgs进行线上反映。

2.如果您家所处的小区内只有自家楼栋不热，而其他楼栋供热正常，这可能是小区管网和热力交换站出现了问题。直管小区用户可以向负责该区域的热力管家报修，由物业转供的非直管小区用户则须向小区物业报修。

3.如果邻居家热，而自家不热，这就需要您在户内进行自查了。

第二步：自查

邻居家暖洋洋，自己家暖气却不给力，就是提醒您该自查了，看看家中是否存在以下现象——

现象一：挂暖用户，家中暖气片局部不热，且暖气内有水声。

原因：有可能是“气堵”现象。

解决办法：将暖气片一侧上端的放气阀轻轻拧松一些，听到有气体放出的声音后中止操作，待有水流出后再拧紧放气阀。通常需要重复操作几次，暖气就会热起来。若排过气后暖气片还不热，市民须请专业人员查明缘由，切勿盲目排水。

现象二：挂暖用户，家中暖气片上部热下部凉。

原因：有可能是异物阻塞。

解决办法：请专业修理人员进行清理。

现象三：暖气片温度高，而室内温度低。

原因：可能是房屋保温性能差，耗热量大；装修时对暖气片包装过严，造成散热效果差；用户更换暖气片后，片数选型过小，不能满足室内散热负荷；单个楼栋用热率太低，周围用户多未用热。

解决办法：加强房屋的保温性；拆除暖气片装修物；移除暖气片表面的遮盖物；按原有设计，选择安装暖气片片数，同时提高楼栋的用热率。

现象四：家中暖气片整体不热。

原因：可能是因为上个采暖季结束后，用户关闭了供热管道阀门，当这个采暖季到来时却忘了打开，导致管道中的热水无法循环。

解决办法：由热力公司直管的小区用户，可拨打热力公司热线申请开阀；由小区物业转供的用户，须通知小区物业开阀。

现象五：挂暖用户，家中个别暖气片不热，房间冷热不均。

原因：有可能是水压失衡造成的，这种现象尤其在新供热小区较为普遍。

解决办法：如果用户家中安装了室温自动调节阀，那么调节户内平衡较为容易，只需将温控阀指针对准3(进口温控阀对准5)，设定为20℃室温标准即可。

在室温低于设定温度20℃时，调节阀阀门会自动打开；在室温高于设定温度20℃时，调节阀阀门会自动关闭。安装了室温自动调节阀的用户，一般供热4小时后，室温就可以达到设定温度。

未安装室温自动调节阀的用户，只能先关闭所有的暖气片阀门，从最后一组阀门(须查看装修图纸)开启，每次幅度要尽量小，只要该组暖气片有温度即可，然后逐一向前端调节。在未安装室温自动调节阀的情况下，若想把所有房间都调到合适的温度，一般需要2天到3天。

举例

供热提问的正确打开方式是这样的

在晚报“问暖热线”接到的3000余个读者提问中，有相当一部分因读者描述不准确而无法回复，那么规范的供热提问是什么样的呢？

问题一：没有小区名称或小区名称不准确、不规范。

错误示范：

市民郑先生：我家在洛龙区开元大道，想让你们来清清滤网。

正确示范：

我家在洛龙区开元大道某某小区，是热力公司的直管(或非直管)用户，想清清滤网。

洛阳北控水务集团有限公司新区祺祥暖通热力分公司：

小区名称是热力公司判断小区用热属性是直管还是非直管的标准。新区热力分公司的直管小区遇到供热问题，可拨打热线电话9618966；非直管小区用户若有清滤网或其他用热需求，请联系小区物业公司。

问题二：问题描述太笼统。

错误示范：

市民李女士：我家在涧西区香港城小区，暖气不热咋办？

正确示范：

我家在涧西区香港城小区，是热力公司的直管(或非直管)用户。在门窗关闭的情况下，我家室温仍达不到18℃，暖气片摸上去是凉的(或温温的)，上面热下面不热(或几组热几组不热)，这是怎么回事儿？

市热力公司：

因为用户对热的感知程度不同，所以判断供热是否合格，主要是看用户家中的室温。用户可测测家中室温，若室温高于18℃(含18℃)，即为合格温度。

若室温不达标，这类情况也有不同的表现形式，比如暖气片几组热几组不热、摸上去是温温的等。用户若能准确描述自家的供热状况，对于多数问题，我们都有可能在电话回访中指导用户处理，提高解决诉求的效率。

问题三：问题的求助对象有误。

错误示范：

市民杨先生：我家在西工区盛世唐庄小区，今冬供热时，楼道内的暖气管网有点儿漏水，想请热力公司派两名专业修理人员来修修。

市热力公司：

盛世唐庄小区是热力公司的非直管小区。对于直管小区的供热问题，用户可向热力公司反映；对于非直管小区的供热问题，小区居民须联系小区物业解决。对非直管小区来说，本着“谁建设，谁维修”的原则，在质保期内，供热设施问题由开发商或建设单位负责，超出质保期后，供热设施维修所产生的费用则由业主承担。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）