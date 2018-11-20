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洛阳日记博物馆

博物馆入口

　　洛阳日记博物馆坐落在洛阳市第一高级中学图书馆三楼，由民间人士捐赠、洛阳市第一高级中学投资建造的全国首座日记专题类博物馆，面向社会各界免费开放。

　　该馆综合藏品6000余件，展示了不同时期、各个阶层、种类齐全的日记手稿和日记书籍。其中日记手稿有3000多本，藏品中有一篇记录“开国大典”的日记手稿，较为珍贵。作为日记专题类博物馆，该馆面向全国日记爱好者征集藏品，为大家提供一个展示、交流日记的平台。同时，还将日记与中小学教学工作结合起来，在全市中小学生中倡导日记文化、拓展语文教学(写作)。（洛阳日报记者 鲁博 摄）

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来源： 洛阳网-洛阳日报    2018-11-20 08:54 [ 责任编辑： 席倩倩 ] 返回洛阳网首页>>
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