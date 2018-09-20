1998年，洛三高速公路开工（纪念改革开放40年）

1998年，我市各项事业稳步推进，洛阳至三门峡高速公路(简称洛三高速公路)开工，陆浑灌区西干渠一期工程竣工……在这一年的抗洪抢险中，更是发生了无数动人的故事。

1998年，我市各项事业稳步推进，洛阳至三门峡高速公路(简称洛三高速公路)开工，陆浑灌区西干渠一期工程竣工……在这一年的抗洪抢险中，更是发生了无数动人的故事。

抗洪抢险立奇功

1998年的大洪水让许多人印象深刻，这年8月中旬，素有“铁军”之称的驻洛某部5000名官兵携军车200辆，乘专列开赴湖北参加长江抗洪抢险。该部担负守卫120公里长江干堤和荆江大堤的任务，共排除险情62次，其中较大至特大险情17次。同时，来自河洛大地的爱心也不断涌向灾区，8月28日《洛阳日报》报道：全市各界自8月11日以来向灾区捐款达540万元，捐助物资价值800万元。

9月17日，参与抗洪抢险的驻洛武警部队及“铁军”胜利归来。10月9日，我市举行驻洛部队抗洪抢险英雄事迹报告会，4名英雄的报告感人至深。

洛三高速公路开工

1998年，我市各项建设工作快速推进：洛三高速公路开工；涧西污水处理厂开工兴建；陆浑灌区西干渠一期工程竣工通水，该工程全长60公里，灌溉面积16.77万亩，投资1.5亿元。

这一年，黄河小浪底水利枢纽工程又有不少好消息传来：小浪底闸门启闭机在中信重机公司制造成功，产品创国内启闭机容量最大、扬程最高和首次采用折线绳槽新技术三项纪录。同时，黄河小浪底旅游工程正式启动。

来自全国考古界、地质学界的知名专家参加了北窑旧石器遗址研讨会，指出这一发现为研究全球环境变化，探讨旧石器时代南北文化关系提供了重要线索。此外，当时世界上最长、国内最大的唐三彩壁画《法界源流图》在我市烧制完成。

此外，历时一年的全市陆生野生动物资源调查结束。栾川龙峪湾森林公园发现一对金钱豹，为1984年绝迹后新见。7月中旬，王城公园东北虎哈利产下4崽，它上年年底曾产3崽，专家表示东北虎在一年时间内产两胎非常罕见。

120急救电话在我市开通

1998年4月9日，120急救电话开通，市区需要急救的患者可以免费拨打。

这一年，我市也出台了不少重要政策和制度。6月19日，我市出台职工工伤保险新制度，见义勇为和上下班途中遇机动车交通事故造成的伤亡均可认定为工伤，新制度从当年7月1日起实施。

我市还公布实施了《洛阳市非公有制单位接收大中专毕业生暂行办法》，规定到非公有制单位工作的大中专毕业生，其干部身份保留，工资、福利同样享受国家有关规定。市法律援助中心、市专利管理局、市仲裁委员会都在这一年成立。这一年，邮电分营——市邮政局、市电信局分别挂牌。（洛阳晚报记者 潘立阁）