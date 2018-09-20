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私设地桩地锁，整治！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-20 08:38

　　日前，高新区城市管理局对辖区内排查出的私设地锁进行集中整治，对拒不整改、不按要求整改的各类私设地桩、地锁进行了强制拆除。

　　近期，市城市管理局对中心城区内未经批准占用主次干道、背街小巷两侧人行道、空闲广场设置障碍物等城市管理乱象进行了一次全面排查，全面清理中心城区道路两侧设置的各种“绊脚石”。

　　市城市管理局相关负责人表示，下一步，该局将把检查私圈乱占停车位障碍物列入网格信息员每日巡查的重要内容，确保私设地桩地锁等问题当日发现、当日上报。市民如在日常生活中发现私圈乱占停车位等问题，可拨打12319服务热线或登录市数字城市管理便民服务平台APP举报。（洛阳日报记者 李东慧 文/图）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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