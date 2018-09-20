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“洛阳创新”建功“中国北斗”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-20 08:35

　　“洛阳创新”建功“中国北斗”！

　　昨日2时7分，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙/远征一号运载火箭成功执行“一箭双星”发射任务，将两颗北斗全球导航卫星(即北斗三号卫星)发射升空。至此，我国圆满完成北斗全球卫星导航系统的基本系统的组网部署，迈出中国北斗从国内走向国际、从区域走向全球的“关键一步”。此次卫星发射成功，黎明化工研究院(简称黎明院)研制生产的两种推进剂起到重要作用。

　　昨日，黎明院相关技术负责人告诉记者，本次北斗三号卫星发射，黎明院研制生产的两种推进剂主要用于火箭发射、卫星变轨和姿态调整控制等方面。

　　据介绍，执行本次发射任务的长征三号乙/远征一号运载火箭是由基础级和上面级组成的四级火箭，基础级火箭是在长征三号乙运载火箭的基础上，为适应采用上面级而改进研制的捆绑式三级液体火箭，其一子级上捆绑了4个助推器。上面级是为发射我国新一代北斗卫星而专门研制的采用常规推进剂的轨道运载器。

　　其中，黎明院研发的某型液体推进剂，用于火箭助推器、一级和二级燃剂，给火箭发射和飞行提供动力支持。作为火箭升空的主要动力源，该推进剂提供的能量越高，火箭获得的推进速度就越高。

　　黎明院相关技术负责人说，该院提供的某型液体推进剂，具有高空性能好、安全可靠等优点，利用其催化分解产生的气体推力控制卫星姿态，可使卫星沿着预定轨道运行，“对卫星的变轨和姿态调整控制，对卫星与火箭上面级分离后准确进入预定轨道发挥了重要作用”。

　　据悉，北斗三号不仅覆盖范围扩大至全球，在技术体制上也实现了性能提升和服务扩展，定位精度提升至2.5米至5米，较北斗二号提升1至2倍。北斗系统已成为中国实施改革开放40年来取得的重要成就之一。该系统将于今年年底前开通运行，向“一带一路”沿线国家和地区提供基本导航服务。

　　黎明院从组建之日起，就一直承担着国家液体化学推进剂和固体化学推进剂原材料的研制生产任务，其研究开发的一系列液体推进剂、固体推进剂原材料及其他军工配套材料，广泛应用于多种战略、战术武器，以及长征系列运载火箭、载人航天工程、月球探测工程等国家重点工程，为国防现代化建设和航天航空事业做出了突出贡献。（洛阳日报记者 赵志伟 通讯员 张云众）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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