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1997年，小浪底成功截流（纪念改革开放40年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-20 08:56

　　1997年，香港回到祖国怀抱，洛阳的社会经济也向前迈出更大步伐。

　　小浪底水利枢纽工程截流成功

　　1997年5月27日，为迎接香港回归，白马寺镇的陈宏超六兄弟制作了直径3米的当时中国第一大鼓献给国家。

　　10月28日，小浪底水利枢纽工程截流成功，掀开了中国治理开发黄河的新篇章。在此之前的7月8日，位于新安县的西沃石窟为避免被水库淹没，平安迁至千唐志斋。

　　这一年，伏牛山、老君山先后被林业部批准为国家级自然保护区。伏牛山的金钱豹、麝、大鲵等50多种动物被列为国家重点保护野生动物，老君山逐渐发展为旅游名山。

　　洛浦公园拉开建设大幕

　　1997年5月15日，洛浦公园滨河游园一期工程开工，拉开了洛浦公园的建设大幕。

　　6月11日，全国设计年产量最大的黄金项目——河南省金源黄金矿业有限公司在嵩县祁雨沟金矿挂牌。6月15日，洛阳医专附属医院(河南科技大学第一附属医院前身)选派人员，赴巴基斯坦卡拉奇创办当地第一家中国医院。

　　10月，始建于1996年4月的九都路集中供热工程竣工，供热范围覆盖洛河以北、唐宫路以南、定鼎路以西、王城大道以东的区域。

　　12月5日，汝阳县东沟村发现一巨型钼矿床，探明储量为7.8亿吨。

　　这一年，还有不少公司和单位成立。5月24日，中国一拖集团有限公司成立。6月25日，市国家安全局成立。9月5日，市燃气总公司(洛阳新奥华油燃气有限公司前身)成立。11月28日，我市首家地方性股份制商业银行洛阳城市合作银行(洛阳银行前身)成立。

　　考古发掘取得喜人成果

　　1997年12月，历时两年的偃师商城遗址考古发掘告竣。从1996年到1997年，在对遗址东北角的考古发掘中，先后发现商代早期的城墙、护城壕、道路、车辙、墓葬、排水沟等遗迹，分清了宫殿建筑的文化遗存。偃师商城遗址考古发掘丰富了商代早期都城的文化内涵，其中偃师商城小城的发掘成果入选1997年“中国十大考古新发现”。

　　还是在12月，为期两年的汉魏故城之金墉城遗址勘探、发掘结束。该城在中国城建史和军事史研究中具有重要价值，其考古发现对正史具有重要的补充作用。

　　当年，天文奇观也让洛阳人大饱眼福。4月1日，著名的海尔-波普彗星经过近日点，很多人看到了这颗明亮的天体。9月17日是中秋节，当天的0时至4时，不少人观赏到了20世纪在我市最后一次可见的月全食。

　　这一年，洛阳籍人张朝阳创立了爱特信公司(搜狐前身)，这是我国第一家以风险投资资金建立的互联网公司。同年，洛阳籍歌手陈明，凭借《快乐老家》《仙乐飘飘》等歌曲，闻名中外。（洛阳晚报记者 智慧）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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