把最大变量变成最大增量——论不断开创洛阳网信事业发展新局面

17日召开的全市网络安全和信息化工作会议，对当前和今后一个时期全市网信工作进行部署。市委书记李亚强调，各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想和全国、全省网络安全和信息化工作会议精神，切实把思想和行动统一到中央、省委决策部署上来，推动我市网信事业实现高质量发展，不断开创网信事业发展新局面。

谁掌握了互联网，谁就把握住了时代主动权。

17日召开的全市网络安全和信息化工作会议，对当前和今后一个时期全市网信工作进行部署。市委书记李亚强调，各级各部门要深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想和全国、全省网络安全和信息化工作会议精神，切实把思想和行动统一到中央、省委决策部署上来，推动我市网信事业实现高质量发展，不断开创网信事业发展新局面。

当今时代，以互联网为代表的信息技术日新月异，深刻改变着人们的生产生活，有力推动着社会发展，让世界变成了“鸡犬之声相闻”的地球村，相隔万里的人们不再“老死不相往来”。网来网去、线上线下、虚拟现实，互联网互联互通、无处不在，成为这个时代的“最大变量”，由其导引的一场“互联网+”变革，正衍生成极具颠覆力量的“互联网×”，范围之广、影响之深前所未见，给人类带来了一系列新机遇新挑战，驾驭得了就可能让发展走上“云端”，驾驭不了就会让前途一再“潜水”。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央重视互联网、发展互联网、治理互联网，走出一条中国特色治网之路，形成了网络强国战略思想，指引我国网信事业取得历史性成就。明确网信工作在党和国家事业全局中的重要地位、明确网络强国建设的战略目标、明确网络强国建设的原则要求、明确互联网发展治理的国际主张、明确做好网信工作的基本方法，这“五个明确”，对信息化提出的一系列重大问题作出创造性回答，彰显了鲜明的政治立场，体现了强烈的机遇意识，贯穿了以人民为中心的发展思想，为做好新时代网信工作提供了行动指南和根本遵循。

“凡益之道，与时偕行。”近年，市委市政府高度重视网信工作，采取一系列有效措施，推动我市网信事业不断取得新进展，全市网络意识形态工作有力有效，网络空间正能量更加强劲、主旋律更加高昂，网络安全保障能力建设不断加强，网络基础设施建设持续推进，“互联网+”行动深入实施，信息化服务更加普及，数字经济快速发展，信息化对经济社会发展起到了强有力的驱动引领作用。识网、触网、用网、治网、筑网，洛阳在紧跟时代步伐中推动生产生活新变革，在抢抓机遇中拓展城市治理新空间，互联网让洛阳这座千年古都焕发出新的光彩。(下转02版)

(上接01版)

也要清醒看到，现实中还有些党员干部尽管身处网络时代，却总是自带“飞行模式”，既不愿“面对面”，也不善“键对键”，既不懂“以人民为中心”，也不懂“以用户为中心”；在推动转型发展上，我们的核心技术尚未取得根本性突破，信息化发展受到制约，一些企业、行业运用互联网还停留在简单相“+”上，尚未真正做到“你中有我、我中有你”深度融合，新产业新业态新模式亟待催生。作为全省两个通信核心枢纽节点之一，洛阳网络“毛细血管”还没有跟上，“最后一公里”问题亟待解决，要让信息多跑路、让群众少跑腿，我们还有很长的路要走。

“要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入21世纪，而脑袋还停留在过去。”把互联网这个最大变量变成推动洛阳发展的最大增量，就要主动适应信息化要求、强化互联网思维，不断提高对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对信息化发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力。对此，来不得任何的麻痹，来不得任何的疏忽，来不得任何的懈怠。

我们要从维护国家政治安全、确保社会大局稳定、推动转型发展和高质量发展、满足人民群众美好生活需要的高度，深刻认识做好新时代网信工作的重大意义，切实扛起做好新时代网信工作的重大责任；要旗帜鲜明、毫不动摇坚持党管互联网，切实加强党对网信工作的领导，确保全市网信事业始终沿着正确方向前进；要以更大的担当，牢牢掌握网络意识形态工作的主导权，着力构建网上网下同心圆；要以更宽的视野，充分发挥信息化对高质量发展的引领驱动作用，把信息化建设融入“9+2”工作布局各方面，加快推动转型发展、高质量发展。

“过不了互联网这一关，就过不了长期执政这一关。”

热情拥抱互联网，娴熟驾驭互联网，于花繁柳茂处拨得开，于风狂雨骤时站得定，我们就能牢牢掌握发展主动权，让互联网变成推动洛阳发展的加速器、催化剂，化“历史机遇”为“历史动力”，让“最大变量”成“最大增量”，为在中原更加出彩中谱写浓墨重彩的洛阳篇章作出新的更大贡献！（洛平）