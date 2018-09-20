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赵岭村：农户脱贫换“牌”记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-20 08:31

　　昨日一早，在孟津县白鹤镇赵岭村，贫困户赵胜利一起床就拿起抹布把院门口新挂的“脱贫光荣户”的牌子擦拭一番。

　　红底黄字的牌子，在朝阳的照射下光彩夺目。为何这个牌子让赵胜利如此珍视？故事还得从两天前该村的集体换牌仪式说起。

　　17日，赵岭村举行脱贫表彰仪式，对经过前期审核、公示等程序，达到脱贫标准的25户贫困户颁发了“脱贫光荣”证书，并逐一在他们家门口最显眼的地方挂上了“脱贫光荣户”的牌子。

　　“我十分珍惜这块牌子。”赵胜利说，这是他3年多来依靠党的脱贫攻坚政策，努力脱贫致富的见证。

　　赵岭村位于白鹤镇西部浅山区，3个自然村7个村民组散居在沟岔中，多数村民以种植传统作物为主，经济发展落后，是省级贫困村。

　　近年，该村按照党中央精准扶贫的各项政策，在上级党委、政府及驻村帮扶单位孟津县粮食局的持续帮扶下，大力发展光伏发电、到户增收、来料加工、特色种植等扶贫产业，拓宽了贫困户和村集体增收渠道，老百姓的日子越来越有盼头。

　　赵胜利是典型的代表。

　　赵胜利家里有5亩地，原来种玉米、小麦，仅够糊口。他的父亲基本丧失视力，母亲偏瘫，妻子也患有疾病，赵胜利被牢牢“拴”在了家里，日子过得紧巴巴的。

　　“幸福生活等不来、要不来，党的扶贫政策好，自己更要加油干！”这是赵胜利常挂在嘴边的一句话。

　　2016年，他发挥自己会养兔的特长，拿出到户增收政策补贴4000元，又向亲戚借了3000元，购买了100余只肉兔。得益于他的用心，肉兔卖了一窝又一窝，有了一笔稳定收入。

　　随着兔子养殖逐渐步入正轨，赵胜利也有余力继续“土里刨金”。

　　去年，在驻村第一书记张唱白的宣传引导下，他了解到花椒耐旱，赵岭村的土壤正对花椒“脾胃”。于是，在党委政府的支持下，赵胜利流转了其他村民的15亩地，种植花椒树。

　　花椒3年才能挂果，树下的土地闲置岂不可惜？赵胜利和张唱白商量后，决定在花椒树下种大葱。随后，张唱白请来县农业局技术人员进行指导，赵胜利很快成了当地的“种葱大户”，近期每天都有商贩直接来家里收购，产销两旺。

　　如今，一亩地能产4000斤葱，今年光种植10亩大葱就收入5万余元。不仅如此，赵胜利还带动了村里7名贫困户，增加他们的劳务收入。

　　看到了种植结构调整的效果，贫困户赵克通边帮忙边学技术，打算明年自己也种葱。

　　产业有了保障，赵岭村的各项基础设施也实现了大幅提升。去年以来，该村新建了5个小广场，村党群服务中心大院装上了健身器材，自来水管网实现了全覆盖，还建起了脱贫攻坚展馆和家风家训馆。

　　为让困难群众切实感受到党和政府的温暖，坚定不移跟党走、跟总书记走，白鹤镇党委政府精心策划了这场换牌仪式。

　　贫困户公示牌，换成了“脱贫光荣户”牌，一场换牌仪式背后，换出了精气神，更换出了新气象！

　　昨天一大早，张唱白等帮扶干部又深入赵胜利、赵克通等贫困户家，动员他们实施旱厕改造，趁着农闲把庭院好好拾掇拾掇，和大家一起建设美丽乡村。

　　“党委政府这样关心俺们，一定要借着乡村振兴的东风，继续撸起袖子加油干，凭自己的汗水过上更好的日子！”赵胜利说。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 李艳民 刘涛）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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