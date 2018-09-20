2018年10月综治和平安建设工作月考评情况通报

根据《关于对各县(市)区综治和平安建设工作实行月考评的通知》(洛综治办〔2018〕5号)，市综治办汇总了市公安局、市维稳办、市信访局、市安监局、市防范办、市消防支队等单位对各县(市)区10月综治和平安建设工作的考评结果，现将排名结果公布如下：

根据《关于对各县(市)区综治和平安建设工作实行月考评的通知》(洛综治办〔2018〕5号)，市综治办汇总了市公安局、市维稳办、市信访局、市安监局、市防范办、市消防支队等单位对各县(市)区10月综治和平安建设工作的考评结果，现将排名结果公布如下： 根据《关于对各县(市)区综治和平安建设工作实行月考评的通知》(洛综治办〔2018〕5号)，市综治办汇总了市公安局、市维稳办、市信访局、市安监局、市防范办、市消防支队等单位对各县(市)区10月综治和平安建设工作的考评结果，现将排名结果公布如下： 1.西工区；2.高新区；3.瀍河区；4.洛宁县；5.伊滨区；6.汝阳县；7.龙门园区；8.老城区；9.孟津县；10.栾川县；11.吉利区；12.新安县；13.洛龙区；14.涧西区；15.伊川县；16.宜阳县；17.嵩县；18.偃师市。 排名靠前的县区：西工区、高新区、瀍河区各项工作发展比较均衡，未发生影响较大的案事件，总得分较高。 偃师市排名落后的主要原因是：发生两起放火案，信访问题突出。 嵩县排名落后的主要原因是：严重精神障碍患者有奖监护政策一直未落实；信访工作效果不佳；消防网格化管理工作滞后。 宜阳县排名落后的主要原因是：发生一起放火案，消防网格化管理工作滞后。 洛阳市社会治安综合治理委员会办公室 2018年11月19日