李俊贤先进事迹报告会：院士点滴故事 彰显家国情怀

昨日下午，在市会议中心，来自我市各市直单位的1400多名党员，在这里参加由市委市直工委主办的李俊贤先进事迹报告会，接受思想洗礼。报告会由黎明化工研究院党委副书记姚庆伦主讲，他对中国工程院资深院士李俊贤的先进事迹等，进行了认真梳理和回顾。我们从中摘选出李俊贤院士的几个小故事，来感受李俊贤院士的家国情怀。

李俊贤先进事迹报告会现场

核心提示

昨日下午，在市会议中心，来自我市各市直单位的1400多名党员，在这里参加由市委市直工委主办的李俊贤先进事迹报告会，接受思想洗礼。报告会由黎明化工研究院党委副书记姚庆伦主讲，他对中国工程院资深院士李俊贤的先进事迹等，进行了认真梳理和回顾。我们从中摘选出李俊贤院士的几个小故事，来感受李俊贤院士的家国情怀。

关于时间

他加班的时间，相当于一个人正常工作20多年

20世纪60年代，李俊贤在北京化工研究院进行偏二甲肼试验时，每天工作十七八个小时。《黎明化工厂简史》记载：生产厂长李俊贤同志吃住在厂内，夜间随叫随到，每天工作18个小时左右。在聚氨酯攻关的十余年间，他的家人说，他经常是边吃饭边看资料。同事们说，李总即使外出坐在车上，也是看资料。他几十年来没有歇过星期天，节假日只有春节在家休息两天。

如今90岁高龄的李俊贤院士直到今年7月前，仍然每天都去单位上班，一天至少工作8个小时。直到他身体不好，才提出退休，但仍在家中看书、查阅资料。

有人给李俊贤院士算了一笔账，他这些年加班的时间几乎相当于一个人正常工作20年。这笔账还是1997年算的，如果算到今年，那李俊贤院士从1950年参加工作至今，正常工作了68年，又通过加班为党和国家奋斗了20多年。

关于母亲

母亲言传身教，对他影响很大

在李俊贤院士家里，记者曾问他捐出300万元的原点是什么。老人讲起了他的少年时代，讲到了他的母亲。老家在四川眉山的他，自幼丧父，靠着母亲，靠着众人的接济读书上学，这才有了后来的学成报国。因此，他后来一直很重视人才的培养，他要回报国家、回报社会。

1945年，李俊贤的父亲去世时，李俊贤才17岁。不忍心加重母亲的负担，他产生辍学回家干活的念头。母亲语重心长地告诉他：做人要有志气，眼光要向远看，不要因眼前的困难而耽误未来，人生在世应该有所作为。后来，在李俊贤四叔等人的资助下，李俊贤考上免费的国立中央技艺专科学校。

母亲的言传身教对李俊贤影响很大，他这样说：“母亲生我养我，教育我怎样做人，怎样干事，我小时候的最大心愿是毕业后干出成就来报答母亲。”

1950年，李俊贤参加工作后，领到了人生第一份工资，留下必要的生活费后，剩余的他全寄给了母亲。以后每隔两个月，他都给母亲寄一次钱。结婚后，寄钱的任务就由他爱人丁大云完成，直到2000年母亲去世。

关于捐款

一封捐赠信，凸显党员精神

在昨日的报告会上，姚庆伦向大家讲起了今年年初，李俊贤院士在90岁高龄之际，写给院党委的一封信。信的内容是这样的：“黎明化工研究设计院有限责任公司党委杨书记、姚书记：我(党员李俊贤)和我爱人(党员丁大云)准备捐赠人民币400万元，作为博士研究创新人才之用，准备捐赠人民币100万元，作为院内退休职工困难补助费。另余200万元，作为家中培养后孙及亲友困难补助。此致敬礼。党员：李俊贤。2018年1月12日。”

这封捐赠信，李俊贤院士以党员名义开头和结尾，凸显了一名62年党龄的共产党员对党员身份的高度珍重和自觉。信中，李俊贤院士还对他整个存款分配进行说明。在他看来，自己的一切都是党给的，都属于党的，都要向党说清楚。

新华社记者问李俊贤院士怎么看待自己的一生时，李俊贤院士回答：“我为国家做了一点点事。我是一名合格的共产党员。”

关于推进剂

顶着压力进行研究，成果沿用至今

1958年，国家提出“两弹一星”及其推进剂研制任务。1959年，苏联撕毁合同，撤走在华专家，国际形势极其紧张。在这一背景下，1960年1月，组织抽调30岁出头的李俊贤承担偏二甲基肼等四个课题的研究，并让他先后担任了火箭推进剂研究室副主任、主任职务。正是从那时起，李俊贤的名字与中国火箭推进剂结下了不解之缘。

当时，他顶住领导要求的气相氯胺法试验的压力，而是研究液相氯胺法，经过近半年的埋头苦干，他和团队研究的液相氯胺法制偏二甲基肼成果取得成功。

1970年4月24日，我国自行设计、制造的第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功，这颗卫星使用的推进剂就是偏二甲基肼。后来，长征系列运载火箭及多种型号导弹发射和“神舟”系列飞船升空，均使用了偏二甲基肼。直到今天，它在国内仍是重要的推进剂品种。

关于教学

指导学生论文，参考文献他全看一遍

自1988年后的20余年间，李俊贤先后指导了26名博士和硕士研究生。

杜颖是李俊贤院士2010年指导的河南科技大学研究生。杜颖回忆道，自己曾写了一篇8000多字的《文献论述》交给李俊贤院士，两周后，杜颖拿到了李院士批改过的文章。李俊贤院士对文中哪个化学物质简称不规范、哪个单位没使用国标都一一指了出来。

更令杜颖吃惊的是，李院士在一段文字后写下了这样一句话：原文可能不是这个意思。原来李俊贤院士把杜颖所参考的四十余篇文献全看了一遍。

李俊贤院士曾说，对人才的培养，他坚决反对严进宽出的做法，这是在损害人才，大学不是歇口气的地方。 （洛阳晚报记者 李砺瑾/文 张怡熙/图）

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李俊贤院士语录

在科研攻关事业上，国家的需要高于一切。

不管做什么事，都要从国家需要出发，这是第一位的。

为国家争口气。

要搞就要搞世界一流的！

搞科研不能说“我估计”“差不多”。

创新是科研工作者的灵魂。

延误工期我负责。

工作是大家一起做的，功劳是大家的。

科学工作者要甘于奉献，耐得住寂寞，这是本分。

荣誉是党和人民给的，不能把荣誉当成本钱，更不要为荣誉而做事。

捐钱不心疼，钱够花就行了。

捐赠积蓄能培养更多的人才，帮助更多的困难职工，这是我更大的福气。

物质上不要太讲究，能用就行。

我为国家做了一点点事。我是一名合格的共产党员。

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