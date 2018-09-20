洛阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室督查曝光台

根据全市环境污染防治攻坚战统一部署，市环境攻坚办近日组织督查人员，对全市各县(市)区环境污染防治工作情况进行了暗访督查，现将督查发现的3个典型问题予以曝光。请相关县(市)区高度重视，站位大局，切实履行属地管理责任，迅速将有关问题整改到位。

根据全市环境污染防治攻坚战统一部署，市环境攻坚办近日组织督查人员，对全市各县(市)区环境污染防治工作情况进行了暗访督查，现将督查发现的3个典型问题予以曝光。请相关县(市)区高度重视，站位大局，切实履行属地管理责任，迅速将有关问题整改到位。 根据全市环境污染防治攻坚战统一部署，市环境攻坚办近日组织督查人员，对全市各县(市)区环境污染防治工作情况进行了暗访督查，现将督查发现的3个典型问题予以曝光。请相关县(市)区高度重视，站位大局，切实履行属地管理责任，迅速将有关问题整改到位。 2018年11月19日 一、高新区洛阳吉瑞墙饰建材厂(洛宜路与新华东路交叉口向北) 存在问题：11月13日督查发现，该厂违反重污染天气管控指令要求进行散装生产作业；环保设施未开启；原料库内新增加两台原料搅拌分装罐，无除尘设施；厂区内、车间内地面上及房间墙体上、机器设备上均有很厚积尘，生产时扬尘污染严重。 二、偃师市岳滩镇杜甫大道与古城快速路交叉口“涝洼渠治理工地”院内 存在问题：11月15日督查发现，该工地院内存在1个黑加油点；有2个排污口直排院后雨水沟，最终流入涝洼渠；大量黄土裸露，无任何覆盖。 三、涧西区谷水转盘西大张物流园对面地铁施工工地 存在问题：11月17日督查发现，该施工工地内泥泞不堪，出入口无冲洗设施，车辆驶离带泥上路；渣土车沿路抛撒，清扫保洁不及时。