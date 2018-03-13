洛阳曝光12家火灾隐患久拖不改单位名单

近日，为进一步加强火灾隐患整治力度，洛阳消防部门对曾曝光存在消防隐患单位进行了“回访”，12个小区或单位仍然久拖不改！现对这些单位进行再次曝光并责令其尽快整改。

洛阳网讯 近日，为进一步加强火灾隐患整治力度，洛阳消防部门对曾曝光存在消防隐患单位进行了“回访”，12个小区或单位仍然久拖不改！现对这些单位进行再次曝光并责令其尽快整改。

火患猛如虎。市消防部门提醒各单位责任人勿存侥幸心理，一定要对存在的火灾隐患高度重视，及时落实整改责任，严防火灾事故的发生。

1、涧西区洛铜华侨新村2区

地址：涧西区太原路331号

隐患概况：

1)、违规搭建不符合规定的简易棚；

2)、楼梯间堆放杂物。

2、西工区天城一品小区

地址：西工纱厂路建福路交叉口

隐患概况：未经验收擅自投入使用。

3、瀍河平价区平价副食品批发部

地址：瀍河区西通巷门面房

隐患概况：店内使用液化气做饭。

4、洛龙区宝龙一期小区

地址：洛阳市洛龙区展览路与厚载门街交叉口

隐患概况：宝龙一期5号楼1单元902私拉乱接电线充电。

5、洛阳市龙翔物业管理有限公司(北航科技园)

地址：高新区龙鳞路

隐患概况：地下车库私自改建餐厅，未进行防火分隔。

6、吉利区世纪阳光幼儿园

地址：洛阳市吉利区世纪广场

隐患概况：内部装修工程未经消防审核擅自施工，未经消防验收擅自投入使用。

7、偃师山水人家小区

地址：偃师市府佑路与永宁路交叉口

隐患概况：

1)、23#楼道停放电动车；

2)、22#楼道堆放杂物；

3)、21#9楼疏散指示标志损坏；

4)、消防车通道停放私家车。

8、新安县建安小区

地址：新安县涧河路东

隐患概况：小区内私拉乱接电线。

9、宜阳县车百汇一站式服务

地址：宜阳县香鹿山镇纬二路

隐患概况：烤漆车间采用可燃夹芯板。

10、洛宁县名门嘉苑小区(永宁物业管理有限公司)

地址：洛宁县永宁大道与建设路交叉口

隐患概况：

1)、停用消防设施；

2)、堵塞占用消防车通道；

3)、楼道内停放电动车。

11、河南超远建筑工程有限公司

地址：汝阳县三屯镇耿沟村移地扶贫惠民居A区工地

隐患概况：违规使用泡沫夹芯彩钢板搭建办公、住宿简易房。

12、伊川县伊水苑小区

地址：洛阳市伊川县鹤鸣路与酒城路交叉口

隐患概况：

1)、消防栓上锁；

2)、灭火器上锁；

3)、常闭式防火门没有关闭；

4)、私拉电线。(记者 谢娜娜 通讯员 王倩)