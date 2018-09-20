旗帜鲜明讲政治积极主动服务大局 持之以恒抓好检察队伍建设

近日，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军分别到偃师市检察院、汝阳县检察院调研指导工作。吴志军检察长强调，要旗帜鲜明讲政治，积极主动服务全市工作大局，持之以恒抓好队伍建设。

近日，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军分别到偃师市检察院、汝阳县检察院调研指导工作，走访了王从苗、谢斌、张耀卿、张念伟等部分省、市人大代表，看望了“全国模范检察官”程建宇，在两个基层院分别召开座谈会，听取工作汇报和征求意见建议，和与会同志进行了深入互动交流。吴志军检察长对两个基层院在履行检察职能、积极服务大局、抓党建促队建、落实中央决策部署等方面取得的实效，给予充分肯定，并就近期工作提出明确要求。吴志军检察长强调，要旗帜鲜明讲政治，积极主动服务全市工作大局，持之以恒抓好队伍建设。

吴志军强调，检察机关首先是政治机关，必须旗帜鲜明讲政治。要明确政治方向。落实好“学懂、弄通、做实”要求，持续深入学习贯彻党的十九大精神，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。认真学习贯彻习近平总书记关于政法工作一系列新理念新思想新战略，做到学思用贯通、知信行统一，使之成为推动新时代检察事业发展的科学行动指南。要坚持党的绝对领导。坚持重大事项、重要案件及时向党委请示报告，认真贯彻党委各项决策部署，切实把党对检察工作的绝对领导落到实处。要强化执行力建设，坚决做到令行禁止、政令检令畅通，对党委和上级院的决定、指示要不折不扣贯彻落实。要把讲政治落细落实落地。落实到日常工作中，注重从讲政治的高度观察分析形势、筹划推动工作、处理解决问题，把讲政治和抓业务辩证统一于司法办案中，落实到加强党组自身建设中，增强党组的凝聚力、感召力、向心力，充分发挥党组把方向、管大局、保落实重要作用。班子成员要站位全局，团结协作、同向发力，对分管工作上心用心，领着同志们一起干。

吴志军要求，要牢牢把握检察机关的社会属性，把服务大局作为检察机关的基本职责。坚持需求导向。深入学习研究中央作出的“三大攻坚战”“乡村振兴战略”等重大战略部署，省委作出的以党建高质量推动经济发展高质量等重要部署，以及市委和本县区党委推动的重点工作，增强服务大局的自觉性、针对性。认真贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上发表重要讲话精神，为民营经济发展贡献检察力量。深入学习贯彻李亚书记在全市“两会”闭幕式上的重要讲话精神，准确把握答好政治卷、发展卷、民生卷、作风卷的深刻内涵和具体要求。坚持问题导向。紧紧围绕发展中的痛点、难点，群众关注的热点、焦点，落实好“十个专项”“十件实事”和“十条意见”。要立足本职、结合办案、依法服务，从检察供给侧提供更优质的法治产品、检察产品，避免脱离职能和“机械执法”两种错误倾向。坚持效果导向。坚持法律效果、政治效果、社会效果相统一，争取双赢多赢共赢。在公益诉讼工作中，要把自己定位成党委政府的法治助手，把帮助、支持、督促有关部门依法行政作为追求，而不是强硬监督。对公安机关的侦查监督，对法院的审判监督等，也是如此。

吴志军指出，队伍建设是根本性、基础性工作。要把“四有一少”作为目标。要强化责任担当。一把手是第一责任人，班子成员要履行一岗双责，部门负责人也有管理责任，要敢于负责、主动担责，真抓敢抓、善抓长抓，切实将队伍建设抓实抓好抓出成效。要争先创优。把主要精力用到工作中来，树立奋发有为、干事创业的作风导向。要突出重点任务。认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，坚持“四个从严”，做到“四个经常”，用好“四种形态”，特别是第一种形态，落实党建六项措施、五项制度，落实好谈心谈话制度。要加强队伍素质能力建设。以组建涉黑犯罪、职务犯罪、公益诉讼等办案组为契机，加强探索实践，推进专业化水平进一步提升，职业素养进一步提高。加强学习教育培训，突出针对性、实用性，着力培养一批实战型业务专家和办案能手。要发挥先进模范的引领带动作用，传承发扬好程建宇、张茹等先进典型的优良品质和工作作风，着力培养一批优秀党员、优秀检察干警。

吴志军强调，要抓好当前几项重点工作。要认真学习贯彻修改后的人民检察院组织法和刑事诉讼法。充分认识两部法律修改的重大意义，准确把握两部法律修改的主要内容，融会贯通、熟练运用。要着力提升人民群众执法满意度。结合开展“五大一强”专项行动，练好内功、规范司法，以办案的实际成效赢得群众赞誉和好评。要持之以恒抓好巡视整改工作。适时组织开展整改“回头看”，防止问题反弹，紧盯持续推进的整改事项，加压推进、按期完成，抓紧健全完善相关规章制度。深刻汲取教训、举一反三，推动中央八项规定精神在全市检察机关落地生根、成风化俗。要认真做好查漏补缺、总结谋划工作。对照上级各项部署要求和省院《关于加强和改进基层院考评工作的指导意见》明确的考评内容，对必须完成的任务，建立台账、逐项明确责任，不能出现遗漏，确保上级布置的每一项工作都高质量完成。要认真总结今年工作，提前谋划明年工作，确保今年工作完美收官、明年工作开门红。