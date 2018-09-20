本周洛阳晴天回归 冷空气活动频繁

上周连续几日阴雨天气，把不少人冻得够呛，连隋唐城遗址植物园里的枫叶也被“冻得”红彤彤的，迎来最佳观赏期。本周晴天回归，洛阳以晴好天气为主。不过，最低气温仍然持续走低，降至0℃左右。

洛阳网讯 上周连续几日阴雨天气，把不少人冻得够呛，连隋唐城遗址植物园里的枫叶也被“冻得”红彤彤的，迎来最佳观赏期。本周晴天回归，洛阳以晴好天气为主。不过，最低气温仍然持续走低，降至0℃左右。

此外，本周将迎“小雪”节气，这是二十四节气中的第20个，冬季的第一场雪常常伴着这个节气到来。不知今冬的雪姑娘是否会如约而至？

记者从洛阳市气象局获悉，据最新气象资料分析，未来一周我市天气晴好，冷空气活动频繁，20日～21日、24日受冷空气影响，风力较大。具体预报如下：

11月19日(周一)：晴天间多云，气温1℃～14℃。

11月20日(周二)：晴天转多云，下午到夜里偏南风2～3级转偏北风4-5级，气温2℃～14℃。

11月21日(周三)：多云转晴天，偏北风4级左右，气温3℃～12℃。

11月22日(周四)：晴天间多云，气温0℃～14℃。

11月23日(周五)：晴天间多云，气温2℃～16℃。

11月24日(周六)：晴天间多云，偏南转偏北风4级左右，气温2℃～14℃。

11月25日(周日)：晴天间多云，气温2℃～16℃。( 记者 谢娜娜 )