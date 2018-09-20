“北宋五子”，个个都是腕儿

对理学，不少人有误解。也许，误解只是因为不了解。理学也称道学，关注世道人心。北宋时，程颢、程颐兄弟在洛阳开创洛学，为宋明理学奠定了基础。“二程”弟子将洛学传至南方，又形成湖湘学、闽学、浙学、陆学等多个学派，对历史产生了深远影响。

两程祠里的道学堂(资料图片)

嵩县两程故里的两程祠(资料图片)

对理学，不少人有误解。也许，误解只是因为不了解。

理学也称道学，关注世道人心。北宋时，程颢、程颐兄弟在洛阳开创洛学，为宋明理学奠定了基础。“二程”弟子将洛学传至南方，又形成湖湘学、闽学、浙学、陆学等多个学派，对历史产生了深远影响。

1 写《爱莲说》的周敦颐是理学开山鼻祖

说理学，不能不说“北宋五子”。他们是理学的创始人，都生活在北宋，大多和洛阳关系密切。

这五个人都是谁呢？周敦颐、张载、邵雍、程颢和程颐。其中，程颢和程颐是兄弟，二人开创洛学，对后世影响很大。至于另外三个人，邵雍是“二程”的朋友，张载是“二程”的表叔，周敦颐则是“二程”的老师。

正因为当过“二程”的老师，后来，周敦颐被尊为理学开山鼻祖，《宋史·道学传》也将他排在第一位。不过，他的理学著作《通书》《太极图说》等，很多人并不熟悉，倒是那篇不足120字的《爱莲说》，让人们记住了他。

宋明理学，其实就是两宋到明代的新儒学。它融入了佛教、道教等思想，是对传统儒学的改造和复兴。唐末到五代时期，武臣弄权，儒学没落。公元960年，北宋王朝建立后，宋太祖提出“任宰相当用读书人”，并坚持天下“惟道理为大”，于是，理学有了适宜生长的环境。

周敦颐，字茂叔，号濂溪，生于公元1017年，道州营道(在今湖南)人。他少年丧父，跟着舅舅郑向生活。郑向很有学问，官至龙图阁学士。在他的举荐下，周敦颐年纪轻轻就外出任职，南安(在今江西)、桂阳(在今湖南)、虔州(在今江西赣州)等地都留下了他的足迹。

在南安时，周敦颐有个同事叫程珦(xiàng)。程珦看周敦颐“气貌非常人”，聊了几句，更觉此人学养深厚，便叫来两个儿子，让他们拜周敦颐为师。这是两个十五六岁的少年，一个叫程颢，一个叫程颐。兄弟二人随周敦颐学习时间不长，却“慨然有求道之志”，从此不再追求仕途。

周敦颐为“明天理之根源，究万物之终始”，创《太极图》，并著《太极图说》，提出“无极而太极”，认为太极一动一静，产生阴阳万物。《通书》的宗旨则是“学颜回之学”“志伊尹之志”，着重讲人的修养。

晚年时，周敦颐定居庐山莲花峰下，屋前有溪，仍以道州老家的濂溪命名，因此人称他为濂溪先生，他的学说被称为濂学。

公元1073年，57岁的周敦颐去世。黄庭坚曾赞他“人品甚高，胸怀洒落，如光风霁月”，当时，人们还没认识到他理学开山鼻祖的地位。

2 “为万世开太平”的张载不愿出仕的邵雍

张载，字子厚，原籍开封，公元1020年生于陕西。

他出生的时候，其父张迪正在长安任职。3年后，张迪改任涪州(今四川涪陵)知州，并于12年后于四川病故。15岁的张载与家人一起，欲将灵柩送回开封安葬。当他们行至陕西眉县横渠镇时，因为路费不足，加上前方战乱，只得将张迪就地安葬，全家也在横渠定居下来。后来，张载被称为横渠先生，他开创的学说被称为关学。

张载天资聪颖，年轻时喜欢军事。当时，西夏时常侵扰北宋边境，他便向主持西北防务的范仲淹请战。范仲淹“一见知其远器”，送给他一本《中庸》，说：“儒者自有名教可乐，何事于兵！”

很快，张载学问精进，不过，与“二程”相比，他这个年长10多岁的表叔并不占上风。《宋史》记载，他曾在京师开封讲《易》，坐在虎皮上，派头十足，很多人来听。有一天，“二程”来了，张载便劝众人跟“二程”学《易》，认为自己的水平比不上他们俩。

张载30多岁时考中进士，与程颢是同年。后来，张载多次来到洛阳，与“二程”、邵雍等讨论学问，并提出“太虚即气”的理论。如今，很多人还熟悉他的“横渠四句”——“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”。

公元1077年，张载去世。程颢在《哭张子厚》诗中写道：“叹息斯文约共修，如何夫子便长休！东山无复苍生望，西土谁共后学求？千古声名联棣萼，二年零落去山丘。寝门恸哭知何限，岂独交亲念旧游？”

就在这一年，张载的好友邵雍也去世了。

邵雍，字尧夫，生于公元1011年，是“北宋五子”中年纪最长的。他少年时刻苦读书，后来游学四方，30多岁时迁居洛阳。洛阳人敬重他，富弼、司马光等名流跟他多有交往。

精通易理的邵雍，认为历史是按照定数演化的，有一套独特而完整的宇宙观。程颢曾赞他“尧夫，内圣外王之学也”。拥有绝学的邵雍不愿出仕，只在天津桥头的安乐窝埋头著述，或与友人诗酒唱和。

今天，人们可能不熟悉邵雍的著作，但都听过“一年之计在于春，一日之计在于晨，一生之计在于勤”。对，这句话就是邵雍说的。

3 “二程”开创洛学奠定理学基础

“二程”中，程颢是大程，世称明道先生，生于公元1032年；程颐是小程，世称伊川先生，生于公元1033年。

他们提出了天理学说，认为“天即是理”，理是世界万物的唯一根源。它无穷无尽，无始无终，“不为尧存，不为桀亡”“一草一木皆有理”。

这个学说是老师周敦颐教的吗？不是。程颢曾说：“吾学虽有所受，天理二字，却是自家体贴出来。”

那么，十五六岁时，他们师从周敦颐，学的是什么？“二程”说得很明白：“昔受学于周茂叔，令寻孔子、颜回乐处，所乐何事？”

不得不说，周敦颐是一位非常高明的老师。程颢天资过人，很快便悟出答案。第二次去见周敦颐，程颢便“吟风弄月以归，有‘吾与点也’之意”。“吾与点也”一句出自《论语》。一天，孔子让弟子们各言其志，只有曾点的“浴乎沂，凤乎舞雩(yú)，咏而归”深合孔子的心意，孔子因此喟然叹道：“吾与点也！”

程颢懂得了“孔子、颜回乐处，所乐何事”，后来授徒讲学也和颜悦色，令人如坐春风。他的弟子刘安礼说：“明道先生德性充完，粹和之气，盎于面背，乐易多恕，终日怡悦，立之从先生三十年，未尝见其忿厉之容。”

相比之下，程颐就严肃多了。他主张“涵养须用敬，格物在致和”，对学生要求严格。尽管如此，仍然“士之从学者不绝于馆，有不远千里而至者”。

北宋中期，党争激烈。“二程”因反对新法，一直未得到朝廷重用。公元1085年，一代大儒程颢在洛阳家中去世，享年54岁。次年，程颐被任命为崇政殿说书，但因对朝政“议论褒贬，无所顾避”，很快被贬离京师。

公元1103年，年逾古稀的程颐被参著书诽谤朝政，无奈“迁居龙门之南”，避祸于嵩县程村，直到公元1107年病逝。

“二程”的学说被称为洛学，是宋明理学的基础。后来洛学南传，又形成多个学派，涌现出许多著名人物。（洛阳晚报首席记者 张广英）