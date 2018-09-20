医院推出手语导医服务 聋哑患者就诊可享“同声传译”

18日下午，在河南科技大学第二附属医院(以下简称河科大二附院)内分泌科门诊，47岁的徐峰(化名)就诊结束后，频频弯下大拇指，用手语留下了无声的“谢谢”。

手语导医护士现场教聋哑人就诊常用手语

18日下午，在河南科技大学第二附属医院(以下简称河科大二附院)内分泌科门诊，47岁的徐峰(化名)就诊结束后，频频弯下大拇指，用手语留下了无声的“谢谢”。

徐峰是一名聋哑人，患糖尿病好几年了，因为怕沟通不畅，一直很排斥去医院看病。直到他慕名来到河科大二附院，该院手语导医护士帮他“同声传译”，助其顺利就诊治疗。

“因为存在交流障碍，看病对聋哑患者来说成了一个很大的难题。”河科大二附院副院长马渑霞介绍，针对这种情况，医院正式挂牌成立“手语沙龙”，当聋哑患者就医时，会有手语导医护士为其提供“同声传译”式的手语翻译服务，还将定期开展手语交流活动。该院是我市第一家提供专业手语导医服务的公立医院。

在挂牌仪式现场，省聋协主席李景明打着手语告诉记者，聋哑患者就医，常会遇到交流难题，像徐峰这样的患者不少，洛阳聋协将派出手语翻译协助医院开展工作，并逐步推广到市内社区医院，将来有望实现每个社区医院都有手语导医人员。

河科大二附院手语导医护士邢方圆说，聋哑患者到医院就诊时，可直接到门诊导医台寻求帮助，会有专人全程陪伴，提供个性化、人性化导医服务。（洛阳晚报首席记者 崔宏远 通讯员 牛然 文/图）