惊心7秒！男子拦停大货车救出车下的老汉

这两天，在偃师市高龙镇做润滑油生意的王洪武有些忙，除了要招呼顾客，架不住街坊们的热情，还要给他们讲自己拦车救人的事儿。15日中午，王洪武看到一辆大货车把一骑电动车的老汉卷入车底，危急时刻，他迅速拦停大货车并救下老汉。昨日，王洪武向本报记者讲述了那惊险的一幕。

看到老汉被卷入大货车车底，王洪武赶紧跑上前拦车 (视频截图)

这两天，在偃师市高龙镇做润滑油生意的王洪武有些忙，除了要招呼顾客，架不住街坊们的热情，还要给他们讲自己拦车救人的事儿。15日中午，王洪武看到一辆大货车把一骑电动车的老汉卷入车底，危急时刻，他迅速拦停大货车并救下老汉。昨日，王洪武向本报记者讲述了那惊险的一幕。（>>>点击观看救人过程）

不好！

老汉骑电动车进入大货车盲区

40岁的王洪武是偃师市高龙镇高崖村人，在镇上开店销售润滑油，店铺不远处是207国道和镇上主干道火焦路的十字交叉口。拦车救人的事儿就发生在这个路口。

15日中午，王洪武在店铺附近遛弯儿。“当时，东西向的207国道是红灯，车辆排队等信号灯放行。我无意间看到，在路口西南侧，一位骑电动车的老汉在一辆大货车右前方。”王洪武说，他开过大货车，知道货车右前方是盲区，看电动车和大货车越来越近，他下意识觉得有不好的事儿要发生。

很快，交通信号灯变成绿灯，大货车和电动车同时起步。紧接着，骑电动车的老汉突然摔倒，由于离大货车太近，人和车随即被卷入大货车车底。

停车！

有人被卷入车底

相关监控视频显示，11时21分19秒，骑电动车的老汉和那辆大货车出现在监控画面里。1秒后，老汉在大货车右前方摔倒，大货车司机未发现异常，老汉和电动车被大货车推着往前。

11时21分22秒，身穿黑色外套的王洪武进入监控画面，他用力击掌、呼喊着朝路口跑去。此时，老汉和电动车被死死卡在大货车车头下，面部朝地的老汉奋力用双手扒着地随着车前移，而大货车仍没有停下的迹象。5秒后，王洪武呼喊着跑到大货车驾驶室右侧，大货车司机见状赶紧刹车。

“老汉被卷入车底后，大货车推着他向前走了10多米。”王洪武说，大货车司机下车一看，吓得直哆嗦，被卡在车底的老汉自称没受伤。

没啥！

我拦车是本能反应

随后，大货车司机缓慢倒车，王洪武趁势从车底拉起老汉。“骑电动车的老汉看起来有60多岁，除了裤腿被划破个洞，身上没有任何外伤。”王洪武说，他本想拨打120，但老汉站起来拍拍身上的灰说“不需要”。

随后，大货车司机给老汉100元作为补偿。俩人协商一致后，老汉骑着电动车离开了现场。“大货车挂焦作牌照，司机看老汉骑电动车离开后，深深叹了一口气说‘多亏你了，要不真要出大事了’。”王洪武说。

记者在采访中得知，王洪武拦车救人的过程被事发地附近一居民家的监控记录下来。事后，有人把视频发到了网络上，不少网友点赞称“正能量”。

昨日上午，王洪武再次来到事发地，他发现老汉倒地的地方有一个面积约一平方米的浅坑，他推测老汉为避开浅坑才进到了大货车盲区里。“我拦车是本能反应，换谁都会这么做。”王洪武说，他希望有关部门赶紧修复那个浅坑，避免因此发生意外。（洛阳晚报记者 郭学锋）

今年3月23日，本报A08版、A09版针对汽车盲区相关知识进行详细报道(电子报截图)

相关链接

大货车盲区多误入盲区很危险

在汽车盲区发生交通事故的悲剧不在少数，本报曾多次刊发相关内容，在大货车盲区发生交通事故，往往会造成非死即伤的严重后果。大货车的盲区有哪些？我们该如何避免误入大货车盲区？

●右侧盲区

大货车右侧盲区约在货厢末端至驾乘室末端的位置，且距离货车宽度约为1.5米的范围，货厢越大盲区越大。非机动车和行人通过路口时，不要抢先超越正在转弯的大货车，尽量与其保持足够大的安全距离。

●左侧盲区

大货车左侧盲区在货厢尾部附近，相对右侧盲区而言要小一点。由于驾驶座在左方，货车司机可以通过车窗看到左侧路况，所以一般而言也比较安全。需要提醒的是，处于货车左侧时也不能大意，应保持3米以上车距。

●后侧盲区

大货车正后方是全盲区，即便有汽车跟在后面，大货车驾驶员也几乎看不到。若是跟在大货车后面发生追尾，极可能窜入货车底部，直接被削去车顶。

●前方盲区

大货车前方属于半盲区。尽管大货车车身高，但紧贴着车身的位置存在明显的视觉盲区。一般，车头到驾驶室后方约2米长、1.5米宽的范围都属于盲区。