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老人独自外出洗澡 浴池不接待咋办？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2018-11-19 09:46

工作人员演示老年助浴中心的自动洗澡机

　　市民刘女士的父亲今年95岁，老人家身体可以，日常生活也能自理。随着天气越来越冷，刘女士犯愁了：家里的男性都在外地工作或学习，没人陪老人到公共浴池洗澡，老人单独去会被拒绝进入，自己也不放心，这可咋办？

　　近日，记者走访了解到，因为担心老人发生意外而担责，不接受独行的高龄老人已是不少浴池的惯例。

　　随机走访，多数公共浴池不接受独行老人

　　“家里有80多岁的老人，一个人能来洗澡吗？”16日，记者到涧西区华山路附近一家浴池询问，工作人员称“得有家人陪同”。在位于涧西区南昌路上的一家浴池，对方回复“要看老人的身体状况”。

　　记者走访了多家浴池，并未发现有浴池张贴“老人洗浴需有人陪同”之类的告示，但是对于老年人能否单独来洗澡这一问题，回答基本是“不能”。“在浴池老人容易缺氧，冬天洗澡的人多，万一磕着碰着，最终还得我们负责。”西工区解放路附近一家浴池的老板说。

　　张丽霞是一名护工，5年前曾被雇佣照顾过生病住院的老人，老人出院后，因为孩子工作忙，每次需要外出洗澡都会找她陪同。“一般一个月去一次，帮着搓背、穿衣，给我30元。”张丽霞说，老人能自理，自己不费太大劲，还能跟着洗个澡。

　　老人曾求助社区，工作人员安排志愿者帮忙

　　“不少老人觉得在家洗澡太冷，都喜欢出去洗。”涧西区武汉路二社区工作人员说，辖区有一位高龄孤寡老人，平时都是独来独往的，因为没人陪着进不了浴池，便到社区求助。后来，社区帮她安排了一位党员志愿者帮忙，和她一起外出洗澡。

　　涧西区长安路三社区针对这一情况，专门推出了“关爱独居老人爱心帮扶”志愿服务，采取“一对一”的形式，由志愿者定期陪同有自理能力的空巢、孤寡老人到浴池洗澡，或者同性别的志愿者上门帮他们在家洗澡。

　　“一位老人没法行动，我们就帮他们结对子，结伴的老人浴池同意进入。”涧西区重庆路二社区了解到老人的需求后，会联系两位或三位身体情况不错的老人选好时间同行，路上互相照应，到了浴池也能帮忙搓背，老人们挺满意。

　　老年助浴中心的沐浴喷头旁多了一些扶手和凳子

　　冬季老人外出洗澡，这几种选择供您参考

　　事实上，考虑到老人的实际需求，我市已有老年助浴中心，一些机构也推出了“陪浴”服务，记者经过了解汇总如下，供您参考：

　　●老年助浴中心：

　　目前我市有一家老年助浴中心，2017年由西工办事处和西工区大爱养老服务中心联合筹建，位于西工区九都路与玻璃厂路交叉口向西50米路北。该中心每周一、三、五为女性老人服务，二、四、六为男性老人服务，每次可容纳10人左右，有工作人员帮忙，入浴前需要测量血压和心率。除此之外，还有全自动洗澡机可供使用。

　　收费标准：根据老人自理情况，10元至50元。

　　●社区志愿者服务：

　　一些老年人居住比较多的社区，会根据实际情况安排志愿者陪同老人外出洗澡，您可以到所在社区具体询问。

　　●家政公司陪浴服务：

　　我市部分家政公司提供陪同老人外出洗澡的服务，每次价格约50元(不包含钟点工本人的洗浴费用)，时间1小时以内。因担心老人洗澡时遇到突发情况，有的家政公司会要求老人家属在浴池外等候。

　　西工区市府院社区卫生服务中心全科医生褚建东说，老人冬季洗澡，往往喜欢把水温调高，皮肤受到热水的刺激，毛细血管就会扩张，一旦遇到寒气又会收缩，冷热变化导致供血不足，老人会出现头晕、虚脱等症状。因此建议老人洗澡的时间最好控制在半个小时以内，水温不要调得太高，洗澡前吃点儿东西，补充好水分，洗完后穿好衣服坐一会儿再回家。

　　其实，最好的孝顺是陪伴。在采访中，不少老人说起，很怀念以前带孩子到浴池冲着热水、聊着天、互相搓背的日子，美好而温馨。天冷了，如果家里的老人想出去洗个澡，就请在周末抽出1个小时的时间，带女儿陪着妈妈或婆婆，带儿子搀着爸爸或岳父，给老人准备好小板凳，一起热热乎乎洗个澡，暖暖身子、暖暖心。（洛阳晚报记者 李岚 文/图）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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