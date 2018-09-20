洛阳市公安局：办理护照 随到随办

日前，市公安局出入境接待大厅智慧大厅投用，通过智能化科技手段，真正实现群众办理出入境证件“随到随办”“只跑一次”。市民只需要携带身份证，就可通过自助照相机、自助预受理机、自助签注一体机和自助取证机，自助办理相应业务，极大减少办证等待时间。

日前，市公安局出入境接待大厅智慧大厅投用，通过智能化科技手段，真正实现群众办理出入境证件“随到随办”“只跑一次”。市民只需要携带身份证，就可通过自助照相机、自助预受理机、自助签注一体机和自助取证机，自助办理相应业务，极大减少办证等待时间。需提醒的是，未满16周岁的未成年人仍须在法定监护人陪同下，根据有关规定提交申请材料，通过人工受理窗口办理。（洛阳日报记者 申利超 通讯员 李宙衡 摄）