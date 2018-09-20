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洛阳“万鸿园”经适房项目135套余房接受认购
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-19 09:47

　　自即日起，经济适用住房“万鸿园”项目的135套剩余房源将面向低收入家庭公开销售，有意愿的市民群众可以到“市民之家”一楼申请报名。

　　市房管局相关负责人介绍，“万鸿园”项目位于洛龙区荣康路与瀍涧大道交叉口，价格由市发改委批复，均价为每平方米2378.64元。2013年9月该项目公开分配后，目前还有剩余房源135套，户型均为两居室，约72平方米。

　　按照我市相关部署，该项目剩余房源将面向社会公开销售，受理165个报名名额，待资料审核通过后，将按报名顺序分批次选房。

　　此次申购的家庭或个人需符合以下条件：洛阳市各县(市)区城镇居民及取得洛阳市居住证的各县(市)农民转移人口；家庭人均收入低于市政府公布的上年度城镇居民人均可支配收入标准；无房户、购买过房改房或集资房，家庭人均建筑面积低于20平方米的家庭或个人；购买过商品房、家庭人均建筑面积不超过30平方米的家庭或个人；单身人员满足上述条件的同时，年龄需满23周岁。此次，工商登记和车辆不再作为审核要件。

　　符合条件申购人员，自即日起可以前往位于开元大道与永泰街交叉口的“市民之家”办理相关报名事项。办理时需申购人本人携带身份证、户口簿、结婚证等原件，首先到“市民之家”一楼西南角1029室领取申请表。随后，按照规定时间前往一楼西南角B10、B11窗口递交相关资料和报名。受理时间为周一至周五每日的9时至12时、13时30分至17时30分。

　　该负责人介绍，报名时，需要同时提交以下资料的原件和复印件各一套，以免影响申购报名：

　　●身份证明：申请家庭(或个人)提供身份证、户口簿、结婚证等。

　　●工资收入证明：申请家庭(或个人)需要到户口所在地的社保中心开具社保缴存记录，并到提供服务处所开具收入证明和近六个月银行代发工资明细。

　　●婚姻证明：申请家庭(或个人)需要到户口所在地的民政部门开具未婚、离异、丧偶等婚姻证明。

　　●住房证明：申请家庭(或个人)需要到户口所在地的房管部门开具住房证明或村集体宅基地证明。

　　该负责人提醒，领表及递交资料必须由申购人本人办理，不允许他人代办。认购报名不收取任何费用。（洛阳日报记者 李东慧 通讯员 徐丽霞）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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