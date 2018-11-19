天气越来越冷，自发热小火锅等食品受到不少市民的喜欢，几分钟就可以享用热气腾腾的美食。不过也有人担心，这种方便快捷的自发热食品安全吗？在加热过程中会不会发生意外？日前，记者对此进行实验，并借助红外热成像仪记录自发热食品的发热过程。

天气越来越冷，自发热小火锅等食品受到不少市民的喜欢，几分钟就可以享用热气腾腾的美食。不过也有人担心，这种方便快捷的自发热食品安全吗？在加热过程中会不会发生意外？日前，记者对此进行实验，并借助红外热成像仪记录自发热食品的发热过程。

红外热成像仪

市场自发热食品受到“懒人”和户外运动人士喜爱

记者走访发现，市场上销售的自发热食品种类繁多，除了自发热小火锅、自发热酸辣粉，还有各种口味的自发热米饭，价格从十几元到几十元。

市民张先生说：“对于我这种不愿意开火的‘懒人’来说，自发热食品太方便了，原料都是现成的，把发热包加水后，几分钟一顿饭就搞定了。”对于自发热食品的安全问题，张先生认为只要购买合格产品，操作正确，应该没什么问题。

热衷户外运动的市民林女士也喜爱自发热食品。林女士介绍，她还在网上购买了自发热的饭盒，原理与自发热包装食品相同，不同的是食物要自己提前准备好。林女士说：“在户外没有饭店的时候，能够吃上一顿热饭的感觉太好了，但在操作时一定要谨慎，一次我盖子盖得太严，忘记打开透气孔，不锈钢饭盒的底部被顶出一个大包。”

从红外热成像仪图像可以看到自发热盒子内部开始急剧升温

实验一红外热成像仪显示升温过程仅需8秒

●实验地点：河南科技大学物理工程学院奇趣物理实验室

●实验指导教师：河南科技大学物理工程学院副教授王翚(huī)

●实验材料：自发热台式卤肉饭、红外热成像仪

●实验过程：

1.将自发热台式卤肉饭放在凳子上，调整好红外热成像仪的角度；

2.撕开外包装顶部的标签，露出盒盖上的排气孔；

3.将菜包和料包倒在米饭上方；

4.撕开发热包外的塑料包装将其放置在盒子底部，加入凉水；

5.将米饭盒放置在发热包上方，盖上盖子进行观察。

●实验结果：通过红外热成像仪记录的数据可以看到，发热包加水后初期温度变化不大，1分钟后盒子表面温度急剧升高，仅用8秒的时间整个饭盒表面的温度就从28℃升高至80℃，与此同时可以看到发热孔上方有热蒸汽不断冒出，内部反应十分剧烈。