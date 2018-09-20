洛阳公布2018年支持创新“金十条”政策兑现结果

记者从市科技局获悉，日前我市公布了2018年支持创新“金十条”政策兑现结果，相关大院大所大企业将获得共计2253.6万元的创新奖励资金。

记者从市科技局获悉，日前我市公布了2018年支持创新“金十条”政策兑现结果，相关大院大所大企业将获得共计2253.6万元的创新奖励资金。

为深挖创新富矿，去年，我市发布了《关于激发大院大所大企业创新活力助推国家自主创新示范区建设的若干意见》，提出了支持大院大所大企业承担重大项目、建设高层次创新平台、建设新型研发机构、建设创新创业载体、开展产学研协同创新、引进高层次人才、设立产业(创投)基金、上市进行融资、科技成果转化和科研人员创新创业等方面的十条政策，被称为支持创新“金十条”政策。今年，我市还明确了创新型大院大所大企业认定标准，首批36家单位获得认定，可享受支持创新“金十条”政策。

此次兑现奖励事项包括重大项目、高层次创新平台、创新创业载体建设等方面，兑现对象包括洛阳中硅高科技有限公司、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司、中石化洛阳工程有限公司等大院大所大企业。相关政策的兑现，将进一步鼓励和引导大院大所大企业更好地发挥龙头作用，促进我市产业转型升级和经济发展高质量。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 李娇）