洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳公布2018年支持创新“金十条”政策兑现结果
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2018-11-19 09:47

　　记者从市科技局获悉，日前我市公布了2018年支持创新“金十条”政策兑现结果，相关大院大所大企业将获得共计2253.6万元的创新奖励资金。

　　为深挖创新富矿，去年，我市发布了《关于激发大院大所大企业创新活力助推国家自主创新示范区建设的若干意见》，提出了支持大院大所大企业承担重大项目、建设高层次创新平台、建设新型研发机构、建设创新创业载体、开展产学研协同创新、引进高层次人才、设立产业(创投)基金、上市进行融资、科技成果转化和科研人员创新创业等方面的十条政策，被称为支持创新“金十条”政策。今年，我市还明确了创新型大院大所大企业认定标准，首批36家单位获得认定，可享受支持创新“金十条”政策。

　　此次兑现奖励事项包括重大项目、高层次创新平台、创新创业载体建设等方面，兑现对象包括洛阳中硅高科技有限公司、中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司、中石化洛阳工程有限公司等大院大所大企业。相关政策的兑现，将进一步鼓励和引导大院大所大企业更好地发挥龙头作用，促进我市产业转型升级和经济发展高质量。（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 李娇）
[ 责任编辑：张惟一（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·宝宝吃了辅食，是否需要清洁口腔？
  • ·自查！能做这10个动作说明身体真心好
  • ·防止宝宝得“暖气病”，专家教你这么做
    		•
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
    他年过九旬，弯腰能摸地，抬腿踢过头
        弯腰能摸地，抬腿踢过头，天天骑车买菜，爱玩智能产品……您能想到，这是一位年过九旬的老人的日常生活吗？9...
  • ·宠物洗牙还真是个精细活儿
  • ·精彩的旅行生活从60岁开始
  • ·六旬老人张作礼：只要想做事 什么时候开始都不晚
    		•
     
    		 
    新闻排行
  • 洛阳“万鸿园”经适房项目135套余房接...
  • 明日22时起，洛阳华山路陇海铁路桥南...
  • 洛阳市建成1100多个电动汽车充电桩
  • 洛阳600余名专职保通员：坚守一线 确...
  • 惊心7秒！男子拦停大货车救出车下的老汉
  • 洛阳市委常委班子召开专题民主生活会 ...
  • 汝阳：高山雪景美如画
  • 记者实验：自发热食品安全吗？
  • 洛阳快递业发展的“黄金时代”（纪念...
  • “市民之家”段供热管网抢修完成
    		•
    百姓呼声
    咨询：父母的房产过户给子女需要准备啥材料
    咨询：新生儿医保卡必须要换新？怎么办理
    精彩图片
    汝阳：高山雪景美如画
    赵新菊：66岁“草根司...
    洛阳600余名专职保通员...
    栾川县叫河镇：收获的喜悦
    精彩热帖

    守望

    西苑冬韵

    初冬畅游万安山

    美韵--创意片
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /公益助学 爱在洛城——2018阳光助学慈善义
    /胸 中 块 垒 今 始 消 ——青海湖二
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605